Aportaciones de seguridad social, cuotas al IMSS, retiro, cesantía, vejez e Infonavit

Uno de los mayores impedimentos para la creación de empleos formales, son las altas tasas que tiene que pagar el empleador de las aportaciones de seguridad social, tales como, las aportaciones al IMSS, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que tiene una carga fiscal del 31% sobre el salario base de cotización, más las aportaciones al Infonavit, de un 5%, hacen un total de 36% sobre el salario.

Estas circunstancias inhiben la contratación y la afiliación de un porcentaje considerable de trabajadores al mercado laboral formal, con la consecuente falta de recursos, para las entidades del IMSS e Infonavit, para atender adecuadamente a los derechohabientes.

Se requiere replantear los porcentajes de aportaciones, que se tienen que enterar al IMSS, para las aportaciones de enfermedades, maternidad, casos de invalidez y guarderías, que rondan en un porcentaje del 25%, más el retiro y cesantía por edad avanzada, suman un 5.15%, a lo que falta agregársele el riesgo de trabajo, que depende de la siniestralidad laboral de la empresa correspondiente, que varía de acuerdo al grado de riesgo y que se adiciona a las aportaciones al IMSS.

Estos porcentajes, deben reducirse a un monto máximo del 18% sobre el salario base de cotización, más el porcentaje de retiro y aportaciones al Infonavit, rondan en un total del 25% sobre el salario base de cotización y no como actualmente se tiene de un 31%, esta reducción de un 6% en el costo de las aportaciones de seguridad social, permitiría una mayor afiliación de trabajadores en los rangos de 1.5 a 3 salarios mínimos, lo que permitiría un incremento en la recaudación de las aportaciones y el número de afiliados, para garantizar los derechos de seguridad social a todos los trabajadores en edad laborable y productiva y, no como actualmente se tiene, en el que no se incluyen alrededor de un 40% de los trabajadores en edad laboral, por el alto costo que representa estas prestaciones, lamentable... ¿Usted qué piensa?