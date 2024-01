Va gobierno de NL contra refinería de Cadereyta: "que se reubique o que cierre"

El gobierno de Nuevo León no descarta solicitar la reubicación o cierre de la refinería de Pemex en Cadereyta, debido a los altos índices de contaminación registrados en los últimos días en la zona metropolitana de Monterrey.

Lo anterior es una opción en caso de que la paraestatal federal no aplique las acciones para reducir sus emisiones contaminantes, informó Alfonso Martínez Muñoz, secretario de Medio Ambiente estatal.

"Si no se comprometen a bajar la contaminación, que se reubiquen o que cierren", agregó.

Por lo pronto, el gobierno insiste en la reincorporación de Pemex al Programa de Gestión Integral de Calidad de Calidad del Aire (Pigeca), pero que si no tienen éxito, hay otras opciones legales.

"Tenemos varias opciones que nos da la Ley Ambiental para participar y nos vamos a apoyar en la sociedad, dijo Martínez Muñoz.

Recordó que en 1991 el gobierno federal cerró la Refinería de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, tras un trabajo con la sociedad, por ello, consideró una opción exigir que cierren Cadereyta, aunque actualmente se mantiene contacto con la Semarnat y la ASEA para presionar a la reincorporación de Pemex al Pigeca.

La posición gubernamental estatal se da luego de que la semana pasada hubiera dos días con intensa contaminación, que pasaron los indicadores y obligaron a emitir la primera alerta ambiental del año, contra 10 del 2023 y más del 75 por ciento de los días con muy mala calidad del aire.

De acuerdo con el gobierno del estado, la refinería es una de las emisoras que contaminan la zona metropolitana de Monterrey, pese a localizarse a 30 kilómetros al oriente.

Notifican a Pemex que debe comparecer por contaminación

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente estatal notificó a la Refinería de Pemex Cadereyta que deben comparecer ante el estado por las emisiones de contaminación que genera, pero no les permitieron la entrada al titular de la dependencia, Alfonso Martínez Muñoz.

La cita es para el próximo viernes, pero al llegar a la empresa al municipio de Cadereyta, solicitaron ingresar para entregar por escrito la notificación al gerente Martín Rodríguez Aboites, personal de Pemex les impidió el paso al sitio.

No tuvieron otra opción que pegar la notificación en el acceso a la puerta 1 de la Refinería.

"No estamos en contra de la Refinería, sino de las emisiones que están generando, no es justo que estemos pagando todos lo que no invierten aquí", dijo el titular de Medio Ambiente.

"La Ley Ambiental del Estado nos permite intervenir si hay un desequilibrio ambiental importante y vamos a usar lo que esté al alcance, estamos buscando la forma de lograrlo", abundó Martínez Muñoz.

El funcionario acudió con algunos activistas y defensores del medio ambiente.





