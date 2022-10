Hospitalizan nuevamente a 20 de los estudiantes intoxicados en Chiapas

De acuerdo a familiares de los adolescentes intoxicados, este martes reingresaron por lo menos 20 estudiantes al Hospital IMSS Bienestar de Bochil, debido a que presentan ansiedad, náuseas, vómito y alucinaciones.

Policías y guardias de seguridad tuvieron que cargar a los adolescentes desvanecidos pidiendo atención nuevamente, pues ya habían sido dados de alta.

Luego de que padres de familia de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje del municipio de Bochil, cancelaran la marcha por falta seguridad, este martes los padres de familia sostuvieron una reunión con autoridades de la Fiscalía de Distrito Altos y Adolescentes, donde se acordó tomar la declaración y realizar el estudio toxicológico a las y los adolescentes afectados.

El señor Miguel de Jesús "N", expuso que a pesar de que ya han transcurrido cuatro días de la intoxicación masiva, es necesario que les realicen los estudios correspondientes para conocer el nombre de la sustancia que consumieron.





"Desgraciadamente ya se está volviendo un desastre todo esto, unos dicen sí otros dicen no, ahorita como que ya quieren bajar la guardia, nos quita mucho tiempo, pues trabajamos, yo desde el día que pasó eso no he trabajado apenas ahorita empecé a trabajar pero por lo mismo que estoy aquí no puedo trabajar".

Añadió que le llegó un audio vía WhatsApp donde se menciona el nombre de un menor de edad, como el presunto distribuidor de la sustancia en la institución educativa, el cual se entregará de manera formal a las autoridades para que realicen la investigación correspondiente.

"El audio que yo tengo, la persona que lo dice es una niña y la niña dice prácticamente en el audio que tiene miedo de ir a la Fiscalía por lo que puedan decirle o hacerle a ella y a su familia" argumentó.





Hoy martes reingresan 20 estudiantes intoxicados al IMSS Bienestar de Bochil / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Por su parte, Luis Zenteno Sánchez, padre de uno de los adolescentes afectados, dijo que en la reunión pasada el director de la escuela, Gregorio Wenzos Velázquez Velázquez, comentó que ya conocía el nombre de una persona involucrada en la intoxicación masiva, sin embargo, no quiso revelar el nombre.

"Es más, no sé si el director rindió ya una declaración delante del Ministerio Público porque también debe rendir una declaración levantar una demanda sobre lo que pasó".





Mientras tanto, al ser cuestionado sobre que ya pasaron muchos días para realizarles a los menores una prueba toxicológica, mencionó que existe una prueba que se realiza a base del cabello, el cual desconoce el costo, pero exigirán a las autoridades se les realice a los afectados, para conocer con exactitud el nombre de la droga.

"Queremos justicia, ningún acuerdo queremos más que justicia por lo que pasó, porque si llegamos a un acuerdo es dejar algo impune y que paguen los responsables".

Extuban a estudiante intoxicado de escuela de Bochil

A cuatro días de la intoxicación masiva en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje de Bochil, Darvin Gael “N”, uno de los estudiantes que se encontraba internado de gravedad en el Hospital General del IMSS de Tuxtla Gutiérrez, fue extubado.

Juan Carlos Zenteno, padre del menor, indicó que este lunes le realizaron la extubación a su hijo, por lo que no durmió toda la noche debido a que presentó molestias en la garganta.

“Ahorita gracias a Dios ya está estable, nada más está en observación, los médicos lo están valorando para ver si le puedan dar de alta o lo van a tener internado”.





En cuanto a los estudios realizados para identificar el tipo de droga, señaló que continúa sin tener los resultados, aunque él asegura que sí consumió algún tipo de enervante, ya que conoce a su hijo y las reacciones que presentó no eran normales.

“Hasta ahorita no nos han dicho nada de hecho voy a preguntar en la tarde o mañana, porque no hemos preguntado qué tipo de enervante consumieron y saber por qué mi hijo estuvo así” dijo.

El día de la intoxicación masiva, explicó que presentó dolor de estómago, nauseas y luego se desmayó, y no volvió a despertar hasta el día de ayer lunes.

De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado, ellos realizaron 30 estudios toxicológicos y el Ayuntamiento de Bochil 35, los cuales resultaron negativos, mientras que los tres realizados en un laboratorio privado fueron los únicos que dieron positivo a cocaína.

