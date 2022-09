Playa Balandra: gobierno de BCS sigue sin responder por derrame y deja plantados a diputados

El pasado 6 de septiembre la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo que incluye en su parte resolutiva, la comparecencia de distintos funcionarios que tienen que ver con la atención a la contingencia ambiental en playa Balandra, derivado de un accidente ocurrido en días pasados en el Área Natural Protegida (ANP), con el objetivo de conocer a fondo la información y avance de esta contingencia ambiental, sin embargo, los funcionarios no se presentaron a comparecer.

Ante la poca información que hay sobre esta contingencia ambiental, legisladores llamaron a comparecencia al ingeniero Benjamín García, subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur; ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, secretario de Planeación Urbana Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la maestra en ciencias, DiliaRebeca Meza Castro, encargada del despacho de la dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, ningún funcionario se presentó.

El subsecretario de Protección Civil, Benjamín García, envió un oficio al congreso del estado donde señaló que no estaría presente en dicha sesión debido a las consecuencias derivadas por el fenómeno meteorológico “Kay”, acontecido en Baja California Sur, debido a que se encontraba en el municipio de Mulegé, atendiendo las necesidades correspondientes.

Por su parte, Dilia Rebeca Meza Castro, encargada del despacho de la dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, envió un oficio donde relata que no pueden dar información sobre lo ocurrido en la ANP debido a que no son las autoridades competentes para hacerlo.

“La Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas no se encuentra en posibilidades de brindar información respecto a la determinación de la afectación ambiental. En tanto las autoridades competentes no emitan una resolución, no es posible hacer de conocimiento las acciones a seguir para la restauración de los daños causados en el área natural protegida”.

“Mediante un informe se estará proporcionando la información por escrito relativa a las acciones que se han realizado debido a la contingencia ambiental suscitada con motivo del incendio y posterior hundimiento de la embarcación denominada “Fortius” expuso Dilia Rebeca Meza. "

La inasistencia de servidores públicos causó indignación de diputados quienes señalaron que, el no presentarse a comparecer era una falta de respeto debido a que la población ha exigido informes sobre las afectaciones que causó el incidente, así como avance en las denuncias interpuestas contra responsables.

“Hay muchas dudas, no solamente nosotros como diputados sino en general, la ciudadanía tiene dudas y me queda claro que hay mucha desinformación con respecto a este tema. Más allá del formato, me parece una profunda falta de respeto por parte de los funcionarios que no asistieron. Al final, no asistir sigue abonando a la desinformación, al sospechosísimo, a la idea de que hay algo detrás y por eso no se da la cara”.

“Me parece desafortunado, también, por parte del subsecretario de Protección Civil que dice que están ocupados en Mulegé, imagino que hay mucho trabajo por allá, pero en sus redes sociales, hace tres horas publicó que venía a La Paz, tal vez si se hubiera levantado un poquito más temprano hubiera alcanzado a llegar, este tipo de acciones sí me parecen de una profunda desatención” expuso el diputado Rigoberto Mares.

Finalmente, elpleno del H. Congreso del Estado acordó citar nuevamente a comparecer a los funcionarios encargados.

Esto con la intención de informar en una mesa de trabajo pública, todo lo relativo a la contingencia ambiental causada por el incendio del pasado domingo 21 de agosto de la embarcación “Fortius”, en las inmediaciones de Playa Balandra, área natural protegida.

Playa Balandra, es uno de los lugares más emblemáticos de Baja California Sur y la zona se encuentra cerrada desde el pasado 21 de agosto debido a un incendio de la embarcación “Fortius” que generó un importante daño ambiental no solo por el derrame de hidrocarburos, sino que, sigue generando afectación por el desprendimiento de fibra óptica.

