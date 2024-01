Hallan cuerpo de Perla Iveth, desapareció en noviembre pasado en NL

Perla Iveth Rangel Sánchez desapareció el 18 de noviembre del 2023; su cuerpo fue encontrado a 120 kilómetros al norte de la ciudad capital, en el municipio de Vallecillo.

"Te encontré mami, no de la forma que me gustaría pero te encontré, te prometí que te encontraría y ahora no descansaré hasta hacerte justicia", publicó su hija Mary Cano, en la página de Facebook #JusticiaparaPerla que creó para tratar de localizarla.

Sus restos fueron encontrados el pasado fin de semana en la comunidad Palo Alto, en Vallecillo, y la Fiscalía de Justicia confirmó este jueves que corresponden a la mujer que desapareció acompañada de su ex pareja, un ex policía de Fuerza Civil quien se encuentra prófugo.

El dictamen de estudio genético practicado a restos humanos localizados en Vallecillo N.L. confirma que "son concordantes a la muestra de ADN proporcionada por familiares para su identificación positiva como los de la C. Perla Iveth Rangel Sánchez".

El pasado viernes las autoridades del Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Fiscalía; la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP), y del grupo de Búsqueda de Personas (BUPE) de la Secretaría de Seguridad, encontraron los restos de una mujer en el kilómetro 0.4 de la Carretera a San Carlos, en la Comunidad Palo Alto, en Vallecillo, municipio rural cercano a la frontera tamaulipeca y texana.

¿Qué pasó con Perla Iveth?

El sábado 18 de noviembre de 2023, Perla Iveth, de 35 años fue vista por última vez en el bar La Mitotera junto con su ex pareja el ex policía de Fuerza Civil, David Alejandro, y según testigos, luego de convivir en el lugar se la llevó. La familia la buscó ese mismo día y denunciaron que la ubicación que les reportaba el celular de Perla Iveth era en el municipio de Vallecillo.

La familia acudió a presentar la denuncia ante la Fiscalía donde proporcionaron información acerca de la pareja y solicitaron acudir a Vallecillo, ya que estaba en riesgo la vida de la mujer.

Sin embargo, en la Agencia Estatal de Investigaciones les dijeron que no podían acudir a Vallecillo y les advirtieron que ellos tampoco fueran, ya que era una zona muy peligrosa, por eso no se hizo la búsqueda inmediata, por lo cual utilizaron redes sociales para la localización de la mujer.

En la página #JusticiaparaPerla, los familiares compartieron fotografías de la última vez que fue vista la mujer y su pareja, así como de la camioneta en la que se la llevó.

Ahora, la familia de Perla Iveth exige justicia a las autoridades, y señalan que el mismo día de su desaparición proporcionaron datos del hombre que se la había llevado al mencionado municipio y no se hizo nada.