Paciente de meningitis dada de alta relata su historia: Después de la tormenta viene la calma

Actualmente Durango vive una contingencia sanitaria a causa de la meningitis micótica, en la que se han registrado al menos 71 pacientes ya diagnosticados, además que ha cobrado la vida de más de 20 personas.

A pesar de que siguen incrementando los casos de meningitis y los fallecimientos, destaca que los tratamientos médicos contra dicha enfermedad están dando resultados. El pasado 4 de diciembre fueron dados de alta cinco pacientes que habían ingresado en fechas distintas al Hospital General 450, entre ellos, Evelyn Arrieta Miranda, quien tras 26 días de lucha contra la enfermedad fue dada de alta.

A través de su cuenta personal de Facebook se pronunció al respecto, agradeciendo el apoyo de su familia y seres queridos, además de reconocer la labor y empatía de todo el personal médico que la atendió.

Relato de Evelyn

"Después de la tormenta viene la calma, Hoy agradezco a mi padre dios la nueva oportunidad de vida que me brindo, hoy el me demostró que es la mejor compañía y el mejor doctor, hoy después de 26 días estoy en mi casa con mis hijas y mi familia, fue el proceso mas duro de mi vida, y aunque hubo días donde sentía que ya no podía mi padre dios estuvo, y tristemente acudí a el cuando mas apretada me vi, pero me ha dicho que tiene un propósito en mi vida, y que de hoy en adelante cada día tengo que agradecerlo, conocí gente extraordinaria, aprendí muchísimo, y sobre todo valore mi vida y salud, fue un proceso largo, fuerte y lleno de mil emociones, hoy agradezco por lo aprendido", dice la joven en la publicación que está acompañada con diversas fotografías de Evelyn durante su tratamiento al interior del hospital.

Hoy agradezco por cada enfermero que me toco, por que siempre estuvieron al 100% a mi y me trataron de la mejor manera posible, a cada doctor, a mi Neurólogo Ruano, a Castillo, a pinita, a los psicólogos, a trabajo social, a los de la comida (después de comer mil pollos jajaja) a los de análisis en fin a todo el personal del 450! Se rifaron y se humanizaron al 100% su empatía fue extraordinaria", agrega.

Asimismo, la joven deseó la pronta recuperación de los pacientes que continúan internados luchando por su vida, "hoy pido por mis compañeras que siguen luchando día con día! Mi padre dios les va dar su alivio, y cada punción saldrá limpia hoy agradezco por todo incluso por lo malo, hoy demuestro que hay milagros y que siempre que haya esperanza hay sabor a la vida y aunque este proceso aun no acaba, se que dios me dará sanidad a mi y a todas, levantará a todas, a las que están en terapia y en 4to piso, esto tiene solución oren mucho, por las que vamos saliendo, por las que van entrando, por cada enfermero y doctor, por que este también es un proceso difícil para ellos!"

"Gracias a quien surtió medicamento es un tratamiento super caro, de el cual ni de broma alguien puede pagarlo, en fin Gracias a todos, mi padre dios los bendiga", señaló.

Aunque la joven salió del hospital, deberá continuar con su tratamiento desde casa, además deberpa acudir a revisiones periódicas para estudiar la evolución del problema.

