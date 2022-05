Samuel García acusa a Fiscalía de NL de no compartir carpeta sobre caso Yolanda

El gobernador Samuel García acusó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León de no querer compartir la carpeta de investigación del caso de Yolanda Martínez Cadena.

En un video publicado en redes sociales, el mandatario apareció junto Gerardo Martínez, padre de Yolanda y a su hermano, asegurando que la Fiscalía no ha hecho caso de su solicitud sobre la carpeta y dijo que desde el lunes se les prometió que la entrega de la investigación pero no recibieron nada.

"Queremos hacer un llamado enérgico a la Fiscalía, que nos reciba, que nos dé la cara y nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. Queremos tener las pruebas para abonar y ayudar a don Gerardo en el tema jurídico. Se nos prometió ayer lunes, no nos entregaron nada; fue don Gerardo el Semefo, nos dijeron que hoy temprano. Están desde las 9 de la mañana pidiendo la carpeta y no nos entregan absolutamente nada", dijo el gobernador.

Asimismo, recriminó la falta de apoyo asegurando que están escondiendo pruebas.

"Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad", añadió García.

Padre de Yolanda hace llamado a la Fiscalía

Por su parte, el padre de Yolanda también hizo un llamado a la Fiscalía del estado, señalando que la entrega de la carpeta es importante también para darle pronta sepultura a su hija y así pueda descansar en paz.

"Por este conducto le solicito al señor Fiscal me entregue la carpeta que se le solicitó el domingo por la tarde y me prometió para ayer por la mañana, me urge darle cristiana sepultura a mi hija para que ya descanse en paz y de alguna manera no se exhume el cuerpo después".

También solicitó que se hagan todas las investigaciones que se tengan de hacer mientras permanezca el cuerpo de su hija en Semefo.

Finalmente, Samuel Garcia prometió ayudar a la familia y a la hija que deja huérfana Yolanda.