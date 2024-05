Cascada de Basaseachi se queda sin agua por la sequía en Chihuahua

Por tercer año consecutivo, la Cascada de Basaseachi ubicada en el municipio de Ocampo, se ha secado en su totalidad debido a la sequía prolongada que se presenta en la entidad. Dicha situación, además de afectar al turismo que es uno de los principales atractivos de Chihuahua, origina conflictos en el abasto de agua para consumo humano.

De acuerdo a datos aportados por habitantes del seccional de Basaseachi, fue durante el año 2021, excepto el año 2022, cuando las condiciones de sequía en la región serrana se agudizaron, ya que a partir de ese año se reportó por primera vez que el salto de agua desapareció por varios meses, hasta recuperarse por la presencia de lluvias en meses posteriores.

Sin embargo, durante los primeros meses de los años 2021, 2023 y 2024, el agua dejó de escurrir en gran cantidad por la reducción del río Basaseachi que abastece el salto de agua. Sociedad Las presas El Comedero y La Llama de Sinaloa se quedan sin agua y claman por lluvia

Al respecto, el Secretario Municipal de Ocampo, Ramón Grijalva, afirmó que la reducción en el caudal que nutre la cascada afecta seriamente el suministro de agua para consumo humano en varias comunidades del municipio, lo que obliga a establecer medidas urgentes para dar solución a los conflictos.

“Ya nos ha pasado que no escurre el agua, o ya no se puede apreciar el descenso del agua precisamente porque se desliza sobre la roca, sobre la pared y no se aprecia el chorro”, señaló el funcionario municipal.

No obstante, manifestó que más preocupante que el tema de afectación al atractivo turístico. La sequía afecta seriamente el suministro de agua que se extrae del río Basaseachi, lo que origina problemas fuertes en prácticamente todas las comunidades del municipio ocasionado por la falta de lluvias.

Recordó que durante el año hubo muy pocas precipitaciones pluviales, esto aunado a que en el invierno prácticamente no hubo humedad lo que dio pie para que la población esté padeciendo escasez para el suministro. Además, en muchas de las comunidades del municipio también hay disminución en los manantiales, fuente principal de agua para las comunidades.

Ramón Grijalva informó que la Presidencia Municipal en coordinación con Gobierno del Estado, trabajan en la construcción de sistemas de agua potable para garantizar el suministro durante lo difícil de la sequía, esperando que la temporada de lluvias se presente normalmente para la recuperación de las fuentes de abastecimiento.





