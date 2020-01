A pesar de caso de coronavirus en Arizona, aun no hay protocolos en aduanas

A pesar del primer diagnóstico positivo de una persona con coronavirus en el estado de Arizona, al menos en los accesos de entrada y salida entre México y Estados Unidos, por San Luis Río Colorado, no se han activado protocolos que indiquen una inspección sanitaria.

Fuentes al interior de la Aduana turística de México, manifestaron de manera extraoficial que no se ha generado una alerta salubre para los ciudadanos que viajan de Arizona a SLRC, por lo que el flujo de gente continua de manera regular, sin embargo, están atentos a que el protocolo sanitario se active por medio de la Secretaría de Salud.

Por la frontera local el tráfico transita de manera regular / Luis Carlos Bravo | Tribuna de San Luis

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), no ha emitido un comunicado oficial para alertar por el tema específicamente por la garita en mención, al momento de cruzar de Sonora a Arizona por la frontera sanluisina, el interesado en llegar a Estados Unidos, no es sometido una revisión extraordinaria.

En el puerto de entrada de San Luis, Arizona, a diferencia de letreros a la vista que indican los riesgos de enfermedades como el zika y el nilo, el coronavirus no está incluido.

Caso confirmado

Fue la tarde del pasado domingo cuando el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (AZDHS) , confirmaron la llegada de este virus a su territorio.

CDC confirms 3 new cases of novel #coronavirus (#2019nCoV) infection in the U.S., 1 in AZ & 2 in CA, bringing total to 5. All US cases travelled from Wuhan, China. More cases may be identified. However, risk to US general public is still considered low. https://t.co/4LCdPwHizU pic.twitter.com/4RVMxJ1Wh0 — CDC (@CDCgov) January 27, 2020

Mediante un comunicado de prensa, el ente de salud narró que se trata de un estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, quien recientemente regresó de un viaje a Wuhan, China.

El ADHS señaló que el joven “no vivía en los dormitorios universitarios”, pese a ello, se inició una investigación para identificar cualquier contacto cercano que haya tenido con otras personas, mientras estaba en etapa infecciosa, para así aplicar las medidas necesarias. Por lo pronto, éste está en aislamiento para evitar el contagio de otras personas.

Foto: Víctor Félix | Tribuna de San Luis

En el mismo informe, el sector afirmó que el riesgo de contagio del coronavirus es bajo, pero aun así llamaron a las personas a tomar algunas recomendaciones.

“Si ha viajado recientemente a Wuhan, China y ha desarrollado fiebre con tos o falta de aire dentro de los 14 días de su viaje, o ha tenido contacto con alguien que se sospecha que tiene coronavirus, quédese en casa y llame a su proveedor de atención médica de inmediato”, se lee en el comunicado.