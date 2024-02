Renuncian 40 militantes del PRI por imposición de candidaturas

Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del grupo del ex gobernador Héctor Astudillo Flores anunciaron su renuncia a su instituto por imposiciones candidaturas para los próximos comicios electorales.

En un restaurante de la avenida Costera Miguel Alemán, encabezados por ex funcionarios de la anterior administración estatal, como Gisela Ortega, Mirian Muñóz Barrientos, Noé Peralta Herrera y Roberto Domingo Chamamas, señalaron que en próximos días entregarán de manera escrita su renuncia a la dirigencia nacional del comité del PRI encabezada por Alejandro Moreno Cardenas.

Lea también: Manuel Añorve se registra como precandidato del PRI al Senado

En su participación la ex subsecretaria para el Desarrollo de la Juventud y la Niñez, Mirian Muñoz, leyó un posicionamiento donde lamentó que la dirigencia nacional del PRI “ha hecho hasta lo impensable para destruir el ADN del partido político, que ahora sirve para la búsqueda de intereses personales. Anunciamos nuestra decisión determinada de concluir nuestro periodo de participación en este partido”.

Por su parte, el ex sub secretario de Turismo, Noé Peralta, dijo que por más de 30 años militó en el PRI donde nunca tuvo la oportunidad de participar en un puesto de elección popular, “ni de regidor, ni diputado local, ni federal, fuimos leales".

Política Alejandro Bravo lamenta renuncia de Mario Moreno al PRI

“Nosotros pertenecemos a un grupo del ex gobernador Héctor Astudillo Flores, sin embargo, yo creo que el PRI perdió el rumbo, la ruta de aglutinar y reconocer a los grandes liderazgos que hayan en el país. Vemos con mucha tristeza la cantidad de renuncias a nivel nacional de cuadros y militantes importantes, secciónales, me voy agradecido pero esta página se cierra”.

Asimismo el militante Roberto Domingo Chamamas destacó que el estado no merece un trato de imposición, “el PRI había cometido una imposición con Ángel Aguirre Rivero, hoy se vuelve a repetir la misma fórmula y la misma imposición y cerrazón a no anteponer primero al el pueblo de Guerrero, sino los intereses de grupo, Guerrero no necesita estos arrebatos, necesita unidad”.

Durante la conferencia se leyeron los nombres de los militantes del tricolor de Acapulco y Coyuca quienes aseguraron que detrás de ellos hay líderes seccionales los cuales se irán con ellos al próximo proyecto que en su momento anunciará el ex gobernador Héctor Astudillo Flores.

Agregaron que también apoyarán el proyecto de Mario Moreno Arcos sin afiliarse a Movimiento Ciudadano (MC), sino como ciudadanos.