Renuncia Mario Moreno Arcos a 30 años de militancia en el PRI

El que fuera candidato del PRI al gobierno del estado en el pasado proceso electoral, Mario Moreno Arcos, anunció formalmente su renuncia al Partido Revolucionario Institucional, en el cual militó durante los últimos 30 años, ello luego de que la dirigencia nacional impusiera en la candidatura a senador a Manuel Añorve Baños.

En conferencia de prensa Mario Moreno criticó que su partido actualmente se encuentra en manos de unos pocos que están buscando dar el tiro de gracia al partido.

Dijo que en este momento no hay apertura para los mejores posicionados y por eso él, de manera particular no será comparsa ni cómplice de una practica ni participará en prácticas de simulación.

Cabe señalar que Mario Moreno había señalado abiertamente su decisión de competir al interior del Partido Revolucionario Institucional por la candidatura al Senado de la República, sin embargo hace unos días la dirigencia nacional de su partido dio a conocer que en Guerrero el candidato era Manuel Añorve Baños, quién se busca reelegir en el puesto que actualmente ocupa.

Moreno arcos destacó que él no busca tener posiciones de privilegio, sino que simplemente se respete a quien tenga la mejor posición para competir en las próximas elecciones sin imposición sin compadrazgos y sin beneficiar a familiares

La renuncia la dirigió al líder estatal de su partido y con copias para el presidente nacional que sería el responsable de haber otorgado la candidatura sin consenso entre la base militante y por ello generó la salida de Mario Moreno.

El ahora expriísta estableció que en su actuar solo existe el firme propósito de no fallarle a la militancia que ha confiado en él “con dignidad y sin tibiezas, ni dudas, caminaremos siempre constructivamente y poniendo siempre por delante a Guerrero y a México”

Reveló que desde hace varios meses estuvo buscando interlocución en la dirigencia nacional del partido para que pudieran abrirse a un proceso democrático a través de encuestas o a través del método nacional determinara pero pues que determinara el Comité Nacional pero el silencio lo único que le respondió y hasta hace unos días que el presidente nacional del partido se comunicó con él solo para decirle que la decisión estaba tomada y que el candidato del PRI era quien ya se conoce.