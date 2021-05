Nuevamente turistas protagonizan riña con Policías Viales en la costera

Una nueva riña protagonizaron turistas procedentes de la Ciudad de México contra Policías Viales sobre la avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco. Uno de los visitantes fue detenido y trasladado a la corporación policial.

De acuerdo con declaraciones a uno de los afectados, quien se identificó como Edgar "N" afuera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, contó que iba a bordo de una camioneta, que conducía su papá, rumbo a desayunar junto a su familia, alrededor de 9 personas, entre ellos dos menores antes de regresar a la Ciudad de México. Local Nueva riña entre turistas en Caleta

Señaló que al circular por la Costera a la altura del fraccionamiento Magallanes frente a un bar, fue detenido por un Policía Vial, con el argumento que iban con exceso de pasaje en un vehículo particular.

"nos iban a infraccionar por venir, a lo mejor, lo que no se nos hizo de más cuidado, lo único que hicimos fue subir a más personas a nuestro vehículo, a desayunar, no queríamos desayunar en el hotel, para conocer otros lugares".

El visitantes indicó que se detuvo metros adelante, y que le pidieron los documentos, "se fue empeorando la situación, hubo golpes y más cosas que pudieron haberse evitado", y señaló, que desde un principio aceptaron que eran muchas personas a bordo del vehículo.

"ellos decidieron llevar esto, escalarlo, era un persona nada más, un policía el que nos detuvo, y después no supe en qué momento llegaron tantos policías", manifestó el turista.

Asimismo, dijo que hubo agresión física y su papá fue detenido por los policías viales, a quien llevaron esposado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y me explicaron, "que no es como un delito para que vaya esposado, así son las leyes aquí y nosotros como turistas no las conocemos, solo queríamos divertirnos".

Señaló el joven, que recibió un golpe en la cara del lado derecho por parte de uno de los Policías Viales, durante la gresca, sin embargo, indicó, que "al llegar a la policía, me comentan que no procedamos, porque tenemos las de perder".

En un principio, turista se encontraba afuera de la corporación policial junto a cuatro familiares más, en espera que fuera liberado su papá, tras la firma de un presunto convenio a cambio de proceder legalmente e incluso les pidieron borrar los videos que grabaron con sus teléfonos celulares, con el argumento, "nos pidieron que los borráramos para que pudiéramos firmar el convenio y salir los dos, ambas partes, que no hubieran cargos".

"no me dejaron ingresar, ellos me dicen que no, que firmemos una carta convenio, paguemos una multa y ya que todo se quede, nos estaban sacando teléfonos celulares de los policías, que en el momento en que estábamos agrediendo, teniendo un contacto físico, se les caen los teléfonos a los policías y que teníamos que pagarlos".

En un video de dos minutos con 20 segundos difundido en redes sociales, se observa a un grupo de visitantes y policías viales sobre la avenida en una gresca, y después a los agentes subiendo a un hombre esposado a una patrulla municipal.

El pasado 1 de mayo, el Sol de Acapulco, informó sobre una riña entre los visitantes en la playa Caleta, afuera de un restaurante; después, el

pasado 3 de abril, se registró una pelea entre turistas del Estado de México con acapulqueños debido a un accidente de tránsito en la entrada a la playa Revolcadero, en el bulevar de las Naciones.

Cuatro días de la fecha arriba mencionada, visitantes de Tepito se enfrentaron a golpes con prestadores de servicios de playa caletilla en la zona tradicional.