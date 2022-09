Denuncian a preventivo por violencia de género y sustracción de una menor

Por delito de violencia física, amenazas de muerte y sustracción de una menor de dos años de edad, fue denunciado en el Ministerio Público del Fuero Común el policía preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública Víctor Hugo Soto Morales.

La denuncia, fue presentada el pasado viernes por Luisa María Guadalupe, ex esposa del elemento policiaco a quien lo acusó de haberla agredido a golpes, verbalmente, además de amenazarla de muerte, luego de haberle arrebatado de sus brazos a su pequeña hija de dos años de edad, de nombre Kissa.

La agraviada, solicitó la intervención del secretario de seguridad pública Ardían Olivas Franco, para obligar al presunto responsable de los delitos que se encuentran asentados en la carpeta de investigación 12030310201066160922, regrese a la menor de edad, la cual también es su hija, pero la madre cuenta con la custodia legal.

Lee también: Accidente vial en la Autopista del Sol deja tres lesionados

Luisa Guadalupe, explicó que desde el viernes no sabe nada de su pequeña hija por lo que teme que está pueda estar en mal estado, debido a que cuando se la arrebataron de las manos Víctor Hugo Soto Morales, junto con su madre y familiares, la menor se encontraba enferma de temperatura.

“Se la llevó de un modo violento, amenazándome de muerte en todo momento, desde el viernes está persona no ha sido ubicado, estoy esperando que las autoridades hablen con él y que le pidan que me regrese a mi hija, además hay ya un dictamen de los daños que me provocó al momento de agredirme el día viernes”, expresó.

Dijo esperar que se haga justicia, porque ella al igual que su hija la cual desconoce su paradero desde el día viernes, se encuentran en peligro ante las amenazas que recibieron por el policía preventivo y cinco integrantes de su familia.