Papa Francisco: Violencia machista, "eso no es amor"

El papa Francisco habló hoy de la "degeneración del amor" y recordó a las mujeres que sufren la violencia machista, a quienes dijo que "eso no es amor".



"La prepotencia conduce a la degeneración del amor, al abuso de los demás, al hacer sufrir al amado y pienso en el amor enfermo que se convierte en violencia, y en cuántas mujeres son víctimas de él hoy. Esto no es amor", dijo el Papa en su mensaje de hoy durante el rezo del "regina coeli" asomado a la plaza de San Pedro.

Subrayó el pontífice que "amar, como el Señor nos ama significa apreciar a la persona que está a nuestro lado y respetar su libertad, amarlo como es, no como queremos que sea, de forma gratuita".

"En definitiva, Jesús nos pide que vivamos en su amor, no en nuestras ideas, no en el culto a nosotros mismos. Quien vive en el culto a sí mismo, vive en un espejo ”, agregó y que "Jesús nos pide que salgamos de la pretensión de controlar y administrar a los demás.



"Amar como Cristo significa decir no a otros amores que el mundo nos ofrece: amor al dinero, al éxito, al poder", añadió.

Denunció que esos "caminos engañosos nos alejan del amor del Señor y nos llevan a ser cada vez más egoísta, narcisista y abusar de los demás".

Preocupa al Papa los enfrentamientos en Jerusalén

El papa Francisco pidió también que cesen los enfrentamientos que se están produciendo en Jerusalén y condenó el "inhumano" atentado en Kabul que arrojó decenas de víctimas al estallar una bomba cerca de una escuela femenina.



"Sigo con preocupación lo que está ocurriendo en Jerusalén. Rezo para que sea un lugar de encuentro y no de enfrentamientos violentos, que sea un lugar de oración y de paz", dijo el Papa al término del rezo dominical de la oración "regina coeli" celebrada en la Plaza de San Pedro.



Francisco realizó un llamamiento para que se "busquen soluciones compartidas para la que identidad multirreligiosa y multicultural de la Ciudad Santa sea respetada y pueda prevalecer la hermandad" y recordó que "la violencia genera sólo violencia".