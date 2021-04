"Estamos en el límite", urge el Papa a líderes a proteger el planeta del cambio climático

El papa Francisco instó hoy a los líderes del mundo a proteger el planeta del cambio climático y a "actuar con valentía" con ese propósito: "Es el momento de actuar, estamos en el límite", avisó en un mensaje por el Día de la Tierra.



"El tiempo nos apremia y, como ha demostrado el Covid-19, sí tenemos los medios para afrontar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar, estamos en el límite", aseveró en un videomensaje en un foro por Youtube de la red EarthDay.org.



Francisco, que normalmente dedica parte de su magisterio al tema del medioambiente, que centró su encíclica "Laudato sí" (2015), sostuvo que la humanidad está desde "hace tiempo tomando más conciencia de que la naturaleza merece ser protegida".

Una lección que, a su juicio, ha sido mayormente comprendida a partir del estallido de la pandemia del coronavirus y su avance por todo el planeta.



Por eso, urgió a los líderes políticos a ser claros y "decir la verdad" a la sociedad para que adquieran conciencia de la situación del mundo y reaccionen en su protección.



"Yo también me uno a ustedes, a un llamado a todos los líderes del mundo para que actúen con valentía, que actúen con justicia y que siempre digan la verdad a la gente, para que la gente sepa cómo protegerse de la destrucción del planeta, cómo proteger al planeta de la destrucción que muchas veces nosotros gatillamos (provocamos)", instó.

El pontífice argentino aludió a un "viejo dicho" español: "Dios perdona siempre, los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona más", advirtiendo de que, cuando se desata la destrucción de la naturaleza, "es muy difícil frenarla".

No obstante, el mundo "todavía está a tiempo" de resolver ese problema, consideró Francisco, para quien será fundamental la colaboración entre pueblos y la apuesta por la innovación para buscar nuevos modos de vida.



"Vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos en lugar de hacerlo solos. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia, y que ya en el cambio climático la sentimos, nos ha de impulsar, nos tiene que impulsar a la innovación, a la invención, a buscar caminos nuevos", auguró.



Para después avisar: "De una crisis no se sale igual, salimos mejores o peores. Este es el desafío, y si no salimos mejores vamos por un camino de autodestrucción".

Francisco también intervino brevemente en la cumbre climática en formato virtual organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una iniciativa que, dijo, "pone en camino" al mundo hacia la cumbre COP26 de Glasgow (Reino Unido) del próximo mes de noviembre.



El Papa defendió que la protección del medio ambiente adquiere una mayor importancia ante la post pandemia: "Todavía no terminó, pero vamos, tenemos que mirar adelante, porque es una crisis", dijo.



"Nuestra preocupación es mirar que el ambiente sea más limpio, más puro y se conserve. Y cuidar la naturaleza para que ella nos cuide a nosotros. Les deseo éxito en esta decisión tan linda de encontrarse, ir caminando hacia adelante y los acompaño", zanjó.