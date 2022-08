La ONU negocia con Rusia inspeccionar la central nuclear ocupada en Ucrania

El director general del OIEA, la agencia atómica de la ONU, Rafael Grossi, se reunió este miércoles en Estambul con altos cargos rusos para debatir una posible inspección a la central nuclear ucrania de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo pasado y sometida a bombardeos que amenazan con causar un desastre nuclear.



"Importantes debates técnicos hoy en Estambul sobre una inminente misión del OIEA a la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia", anunció el responsable del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la red social Twitter.

El mensaje está acompañado por una foto en la que se ve a Grossi, y otros dos altos cargos del OIEA reunidos con una delegación rusa presidida por Alexei Lijachov, el jefe de Rosatom, la empresa estatal rusa de energía nuclear.

Important technical discussions today in Istanbul on @IAEAorg's imminent mission to #Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/3DmEx9PAA0 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 24, 2022

El director general del OIEA lleva meses advirtiendo del riesgo que supone la ocupación por parte de Rusia de la planta de Zaporiyia, la central nuclear más grande de Europa con seis reactores.



La situación se ha agravado con los recientes bombardeos en las inmediaciones de la central, de los que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente.



El OIEA aseguró la noche de este martes en un comunicado que Ucrania le ha informado de que las explosiones registradas el pasado fin de semana han causado "daños adicionales" en las cercanías de la planta.

Grossi alertó de nuevo de "los graves riesgos de seguridad y protección nuclear a los que se enfrenta la instalación" y destacó la urgente necesidad de que un grupo de expertos del OIEA visite la central lo antes posible.



"Estos incidentes demuestran por qué el OIEA debe poder enviar muy pronto una misión a la central nuclear de Zaporiyia. Sigo consultando muy activa e intensamente con todas las partes para que esta misión vital del OIEA pueda tener lugar sin más demora", señaló Grossi en esa nota, sin hacer referencia a la reunión de hoy en Estambul.

Rusia dispuesta a cooperar

Rusia, por su parte, confirmó que comparte la intención del OIEA de llevar a cabo una misión de este tipo en un futuro próximo tan pronto como lo permita la situación militar sobre el terreno.



En un comunicado, Rosatom hizo hincapié en la tarea prioritaria de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares en Rusia y en Ucrania a raíz de los ataques contra la central de Zaporiyia por parte de grupos armados ucranianos.



Además, habla en la nota de supuestas acciones de sabotaje contra la central nuclear rusa de Kursk, situada a unos 150 kilómetros de la frontera ucraniana.



En este sentido, enfatizó que la seguridad de las instalaciones nucleares, estén donde estén, siempre ha sido y sigue siendo una prioridad absoluta para Rusia.