EU niega que prepare deportaciones masivas a México

El gobierno de Estados Unidos rechazó estar negociando un acuerdo con México para realizar deportaciones masivas a través de la frontera, como lo informaron medios estadounidenses.

“Los informes de que estamos considerando deportaciones masivas de no mexicanos a México son falsos, indicó Marsha Catron Espinosa, subsecretaria de Asuntos públicos del Departamento de Seguridad Interior (DHS) estadounidense, en un mensaje de Twitter.

“Continuamos trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de México para implementar nuestro exitoso plan de control fronterizo que ya ha resultado en el número de encuentros más bajo entre los puertos de entrada en 2 años”, escribió la funcionaria.

Reports that we are considering mass deportations of non-Mexicans to Mexico are false. We’re continuing to work closely with govt of Mexico to implement our successful border enforcement plan which has already resulted in lowest encounter numbers between ports of entry in 2yrs. https://t.co/EEqNQrQ70s — Marsha (Catron) Espinosa (@MCatronDHS) February 9, 2023

El periódico The Washington Post informó que, aunque el acuerdo no es definitivo, las deportaciones se llevarían a cabo mediante el proceso conocido como “expulsión acelerada” y se limitarían a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Según funcionarios de EU y México, el plan en discusión reforzaría las medidas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciará la próxima semana para penalizar las solicitudes de asilo de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos o no solicitan protección en los países por las que transitan en el camino a la frontera estadounidense.

Washington ha utilizado el llamado Título 42 para enviar a México sobre todo a ciudadanos cubanos, nicaragüenses y venezolanos, puesto que la legislación estadounidense restringe en gran medida la deportación de aquellos con estas nacionalidades debido a las tensiones diplomáticas con estos países.

En paralelo, Estados Unidos puso en marcha un procedimiento para que las personas de estos tres países más Haití pudieran desde su lugar de origen solicitar de manera legal su entrada. Una medida que si bien fue bien recibida por los grupos de defensa de los derechos de los migrantes, también se le cuestionó las trabas administrativas que traía consigo.