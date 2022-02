Anonymous declara la guerra a Rusia

El colectivo de ciberactivistas Anonymous declaró la guerra a las autoridades de Rusia, luego de la decisión de realizar una operación militar en los territorios separatistas de Ucrania.

"El colectivo Anonymous está oficialmente en guerra cibernética contra el Gobierno ruso", según la publicación del grupo en su cuenta de Twitter.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Dentro de sus ataques de respuesta, los activistas tiraron el sitio web de algunos medios de comunicación rusos, acusados de distribuir propaganda del Kremlin.

Los principales sitios afectados fueron el canal de noticias RT en inglés y RT en ruso.

El Centro de Coordinación Nacional de Rusia para Incidentes Informáticos consideró "crítica" la amenaza de ataques cibernéticos en el espacio ruso de información.

"Amenaza de ciberataques a los recursos de información rusos. Nivel de amenaza: crítico", informó en un comunicado.

El organismo reconoció que en las últimas horas hubo un aumento en la intensidad de ataques informáticos contra los medios de comunicación de Rusia, incluyendo algunos de “infraestructura crítica informativa en el contexto de la operación militar especial de Rusia para defender el Donbás”.