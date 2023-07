ONG alertan por segunda vez “guerra” contra comunidades zapatistas en Chiapas

Organizaciones defensoras de derechos humanos e indígenas hicieron un llamado a la sociedad en general para tomar acciones ante la “guerra” que existe hoy en día en contra de las comunidades zapatistas en Chiapas, lo que ha acelerado el desplazamiento forzado interno, el despojo de tierras y el clima de violencia en general en el estado.

“Este es un grito al mundo, al mundo solidario, a los pueblos originarios, a la gente de buen corazón para que actuemos frente a la guerra, nuestra propuesta es civil, política, pacífica y este es un recurso para parar la guerra, esto es algo que el zapatismo merece, que la sociedad civil en Chiapas merece, así que nos pronunciamos por la paz”, resaltaron en conferencia de prensa desde Casa de la Solidaridad.

El Congreso Nacional Indígena, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y los Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT), entre otras, señalaron que el estado atraviesa una fuerte ofensiva por parte del crimen organizado en contra de los pueblos zapatistas.

Explicaron que esto se ha agravado ante el despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, lo que ha impulsado a que organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa diversifiquen sus actividades, las cuales impactan de manera directa a sociedad civil.

Tal diversificación, detallaron, se refiere al despojo de tierras, ataques armados en contra de la población y extorsión, lo que a su vez ha generado el desplazamiento forzado de los locales y el resurgimiento de grupos paramilitares que, con el pretexto de defender a la población mediante las armas, no contribuyen a mejorar el clima de paz y aumentan el nivel de inseguridad.

“Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados (...) En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles”, expuso la directora de cine Natalia Beristain al leer un pronunciamiento firmado por las organizaciones.

Por ello, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón, presten atención a lo que sucede en el Estado y no lo minimicen, como recuerdan, sucedió durante la conferencia matutina del pasado 23 de junio en la que el mandatario restó importancia al contexto que atraviesa al estado y descalificó a las organizaciones de la sociedad civil.

“Si no dimensionamos que el conflicto armado interno en Chiapas (…) no ha sido atendido corremos el riesgo de lo que han adelantado las comunidades zapatistas. Estamos al borde de una guerra civil. Los elementos, los indicios que hemos documentado las organizaciones de derechos humanos no indican un panorama alentador”, alertó Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT.

Las organizaciones, además, convocaron a la población en general a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblo zapatistas, que se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de julio para informar a la sociedad sobre la situación que atraviesa el estado mediante volanteos, mesas informativas, eventos artísticos y movilizaciones por el país.