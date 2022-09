Consejo de Crisis Climática OEM: Corales y manglares, fuera de la agenda política y de la prensa

Los corales y manglares cumplen funciones fundamentales para la preservación de los océanos, comunidades costeras y la industria pesquera, pero el tema está ausente en la agenda política y en los medios de comunicación, coincidieron especialistas durante el Consejo de Crisis Climática de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Roberto Cerda, director del área de mares de Naturalia, una organización con más de tres décadas dedicadas a promover la conservación de los ecosistemas, explicó que los pastos marinos, manglares y corales son los tres elementos claves del carbono azul, es decir, integran un sistema que fija carbono en el mar. Los tres componentes, subrayó, proveen un hábitat y alimento a las especies marinas, disfrute a los turistas y alimento a las comunidades costeras.

El especialista en temas marinos destacó que pastos marinos, manglares y corales también son barreras naturales para la protección de la costa, y mantienen el ciclo de nutrientes y sedimentos de manera saludable: “En el caso específico del pasto marino, el 45 por ciento de su capacidad de captura de CO2 está considerado como carbono verde y el 55 por ciento como carbono azul”.

Respecto a los corales, Cerda precisó que son el principal indicador de salud del océano. Para subrayar su importancia mencionó que si bien están presentes en uno por ciento del planeta, los corales son el ecosistema más grande del planeta, del cual dependen 25 por ciento de toda la vida marina y más de mil millones de personas de manera directa para su fuente de nutrición, proteína y también para su actividad económica.

En tanto, el manglar, dijo, son ecosistemas que cumplen con funciones fundamentales de amortiguamiento o filtrado de los escurrimientos hacia el mar, pero que se han visto afectados por las construcciones humanas para poder disfrutar de la playa.

Al abordar las mayores amenazas para estos sistemas, apuntó no sólo al calentamiento del planeta, que es inevitable, sino también a la minería subacuática promovida por la búsqueda de minerales raros necesarios en la carrera espacial.

En general, advirtió de los riesgos de que continúe el actual modelo de desarrollo costero insostenible, donde quienes gobiernan son los desarrolladores turísticos o inmobiliarios.

Cerda descalificó lo que describió como el turismo que opera como una “fuerza de colonialismo” que llega a explotar los recursos a sabiendas del impacto ambiental porque en sus países de origen hay una regulación más estricta. Criticó además que domine la política de restauración de ecosistemas, que no ataca las causas y olvida las normas.

Recordó, por ejemplo, que el gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González (y quien fue elegido en días recientes para representar al país en la embajada de Canadá), durante su campaña a la gubernatura se comprometió a que por cada voto que obtuviera plantaría un coral. “Se comprometió a plantar corales y no cumplió el compromiso”, lamentó.

En la sesión, Aurélien Guilabert, activista e integrante permanente del Consejo de la OEM, señaló que el tema de los océanos, relacionado con la fauna, la flora marina o acuática ha sido invisibilizado de las grandes negociaciones mundiales sobre el clima.

“El enfoque que se está retomando y reivindicando desde la sociedad civil es vincular el tema ambiental como un sistema, y dentro de ese sistema está el océano. Eso implica hablar del 70 por ciento que conforma el planeta, pero a su vez las políticas públicas que vemos están totalmente olvidadas, y no representan necesariamente el 70 por ciento de lo que hablamos cuando estamos trabajando en materia ambiental. La preservación del coral tiene mucho que ver con la preservación de otras industrias, entre ellas la pesca”, expuso.

Así mismo manifestó que la pérdida del coral a causa del calentamiento global es preocupante, pero está ausente en los medios de comunicación, que en general siguen la misma lógica que los Estados, son centralistas y si no están en la costa no abordan las problemáticas de la costa. No hay una preocupación por hablar de lo que sucede en el mar.

“El mar comienza en las alcantarillas de las ciudades”, dijo Roberto Cerda para instar a abordar el tema de los océanos y su importancia para la sobrevivencia humana.

Martha Ramos, directora nacional editorial de la OEM y quien preside el Consejo, coincidió que se trata de un tema que no sólo atañe a los habitantes de las zonas costeras. “Es una problemática que tiene un impacto literal. Reconocemos nuestra gran ignorancia sobre el alcance que tiene hablar de estos temas; parte del tema de esta conversación es que nosotros entendamos bien cómo abordarlos y en qué medida tomarlos como parte de nuestra agenda informativa regular”, dijo.