No me expongo por gusto, es por necesidad: Ceci Flores responde a AMLO

“Si las autoridades hicieran su trabajo, yo no arriesgara mi vida continuamente”, aseguró Ceci Patricia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, en un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de redes sociales, la activista relató que cuando se reportó su desaparición, ella salió del refugio por necesidad y amor, y no para exponerse al riesgo por gusto.

“¿Quién por gusto o por querer va a estar arriesgando su vida constantemente en estos lugares? A penas Dios sabe todo lo que vivimos, lo que pasamos los cuatro elementos de la Estatal que estuvieron conmigo en todo momento”, comentó.

Ceci Flores salió del refugio por necesidad y amor, y no para exponerse al riesgo por gusto, respondió al presidente / Foto: Graciela López Herrera | Cuartoscuro

En ese sentido, explicó que dos elementos de la Policía Estatal que la acompañaban se quedaron con ella cuando ocurrió un falló mecánico en la unidad en la que viajaban, mientras que otros dos salieron a buscar ayuda.

“Si no hubiera sido por ellos, mi vida hubiera acabado en ese lugar, y la de ellos también, que gracias a ese valor que tuvieron, a la sensibilidad, a la lucha por sobrevivir, es que estamos aquí contándola. Así que presidente, no es por gusto que salga del refugio, es que si las autoridades hicieran su trabajo no arriesgara mi vida continuamente”, puntualizó Ceci Flores.

El pasado lunes 17 de abril se reportó la desaparición de la activista, quien llevaba varias horas incomunicada tras salir a realizar una búsqueda en el municipio de Ahome desde el domingo 16, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una cédula para dar con su paradero en el menor tiempo posible.

Al respecto, la activista explicó a través de redes sociales que estuvo casi 19 horas en el desierto cuando quedó atascada, hasta que un helicóptero acudió a su rescate, así como al de los otros elementos de la Policía Estatal.

