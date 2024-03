Aplauden fallo de la SCJN que declara inconstitucional extinción del Fidecine

Productores y directores de cine consideran favorable del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual declaró inconstitucional la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).

La tarde del miércoles, por voto unánime de cinco ministros, la Primera Sala de la SCJN votó en contra de la decisión del Gobierno Federal de eliminar dicho apoyo, respaldando su decisión respecto a que no se pueden dar menos apoyos al cine que lo que ya se había alcanzado hasta el 2020, cuando se desapareció el fideicomiso.

“Yo creo que una de las cosas que hace el fallo de la Suprema Corte de Justicia es que advierte que la desaparición del fideicomiso Fidecine es inconstitucional por lo que representa en términos de la regresividad, en términos del alcance de un programa y el impacto que éste puede tener con respecto a otro”, afirmó la productora Mónica Lozano.

“A mí me parece muy bien que se haya fallado a favor del amparo (que interpuso una productora) y que se revisen esos temas fundamentales para que aquellos instrumentos que se pongan al servicio del cine, en toda su cadena de valor, se desarrolle, tenga mayores posibilidades de crecer; que se pueda poner un instrumento a la altura y mejorarlo de cómo se tenía antes, sería fantástico”, agregó la productora del filme “Cosas imposibles” (2021).

El objetivo es tener un fideicomiso que otorgue mejores presupuestos para la realización de cintas nacionales. Pero además, este dinero también se distribuye a otras áreas que tienen que ver con la distribución y proyección, salarios y costos de producción, indicó el director Rodrigo Ruiz Patterson.

“A veces se piensa que estos fondos son para la producción de las películas, pero también impactan en la formación y la exhibición de otros programas para las personas a las que les interesa hacer cine en todas las ramas y en llevar estas películas hacia otros lugares donde no serían vistas.

“Por eso, a mí me parecen fundamentales estos fondos estatales, porque sin ellos hay películas que no se harían, no se filmarían y no verían la luz”, aseguró el doble nominado al Ariel.

A lo largo de dos décadas, Fidecine brindó apoyo para más de 200 largometrajes, entre los que destacan “No se aceptan devoluciones”, “Una película de huevos” y “Kilómetro 31”, mismos que triplicaron en ganancias, respecto al presupuesto inicial.

“Yo creo que para el cine que nosotros hacemos es fundamental que tengamos la posibilidad de acceder a los apoyos que ofrece el Instituto Mexicano de Cinematografía, así hemos hecho las películas hasta el momento, con libertad”, dice por su parte Carlos Hagerman, director de “Home is somewhere else”.

“Difícilmente estos temas y la manera en la que nosotros hemos abordado la narrativa llega a ser prioridad para las plataformas que ahora están acaparando la producción de la industria, para nosotros es importante que estos programas no sólo resistan, sino sobrevivan y que cada vez sean mejores porque se necesitan para que tengamos estos contenidos que lleguen a diversas escuelas. Es fundamental que se generen escudos que protejan estos programas para que se pueda hacer un cine distinto y no solamente un cine impulsado, filtrado y delimitado por los algoritmos de las plataformas”, expresó el cineasta.