AMLO enviará iniciativa para que la Guardia Nacional esté formada por la Sedena

En el marco del cuarto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que una vez se integre la nueva legislatura tras las elecciones de 2024 insistirá en que se apruebe una reforma para que la Guardia Nacional esté adscrita al Ejército.

“Antes de terminar mi mandato, cuando inicie el próximo Congreso, cuando entre la nueva legislatura, antes de irme voy a enviar una nueva reforma a la constitución para que la Guardia Nacional siga siendo apoyada, formada por la Sedena”, finalizó.

Desde el acto conmemorativo celebrado en Campo Marte destacó, además, que a diferencia de la Policía Federal, cuerpo de seguridad que fue extinto para dar paso a la creación de la Guardia Nacional, éste no se encuentra cooptado por la delincuencia, por lo que consideró que su estrategia de seguridad avanza correctamente.

“Vamos bien con nuestra estrategia, desde luego no ha sido fácil, porque fueron muchos años, décadas, de desatención, de complicidades entre autoridades y delincuencia. No estaba pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridades, eran lo mismo, era una asociación delictuosa ahora eso no existe, mucho menos un narcoestado como lamentablemente llegó a imperar en nuestro país”, refirió.

Cuarto aniversario de la creción de la Guardia Nacional. Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México

En su discurso, López Obrador aseguró que su gobierno siempre recordará a quienes mueren en el cumplimiento de su deber.

“Vamos siempre a recordar y no van a quedar sus familiares en estado de indefensión. Vamos a recordar a los que caen, pierden la vida en el cumplimiento del deber, siempre los vamos a recordar con afecto, con cariño”, afirmó ante cientos de elementos de la corporación.

Lo dicho por el mandatario federal ocurre a un día de que un grupo de 10 guardias nacionales fue agredido con un cochebomba en Celaya, Guanajuato, hecho que dejó un saldo de nueve de ellos heridos y uno más muerto.

Cadetes llevan a cabo ceremonia. Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México

Sin mencionar o hacer alusión al atentado, el presidente López Obrador agradeció el esfuerzo que hacen los elementos de la corporación en las labores de seguridad, así como por “las fatigas y los riesgos” en los que estos incurren durante los despliegues por todo el país.

Por su parte, convencido de que se “transita por el camino correcto”, David Córdova, comandante del cuerpo de seguridad, hizo un llamado a la población para “cerrar filas” en torno a la Guardia Nacional y no normalizar la convivencia o apoyo de organizaciones criminales.