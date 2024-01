Mario Delgado afirma que la gasolina no ha subido

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que en cinco años no ha subido el precio de las gasolinas, se han mantenido y además se está construyendo una refinería para garantizar que no regresen los “gasolinazos”.

Subrayó que este gobierno detuvo los llamados “gasolinazos”, y negó que esto haya ocurrido al inicio de este año, como señalan algunos opositores.

“En cinco años no ha subido el precio de las gasolinas. Eso era una práctica de la derecha que terminaba por subir los precios en todo. En cambio, este gobierno está construyendo una refinería para ya no comprarle gasolina a Estados Unidos, sino que la produzcamos en Dos Bocas y, de esa manera, se garantice que no regresen los gasolinazos”.

En un comunicado, el dirigente sostuvo que con el “humanismo mexicano” y su nuevo modelo económico, impulsado por el gobierno actual, ha derrumbado al proyecto neoliberal que se impuso durante 30 años en nuestro país.

Ejemplo de ello, dijo que el incremento anual del salario mínimo que se ha dado desde 2018 ha permitido la recuperación real del ingreso de los trabajadores, así como la reactivación del consumo interno.

“Las mentiras y mitos del periodo neoliberal ya ni siquiera se cuestionaban. No obstante, con la llegada de la 4T, todo eso se derrumbó. Por ejemplo, decían que no se podía subir el salario por encima de la inflación y López Obrador derrumbó ese mito, pues ha habido una recuperación real del salario de la mayoría de los trabajadores, y como la gente tiene dinero, ahora sí alcanza, entonces se ha activado el mercado interno”, indicó.

Remarcó que el manejo económico del gobierno del mandatario mexicano ha sido exitoso más que los 30 años del modelo neoliberal, ya que la economía mexicana creció aproximadamente 3.5 por ciento en 2023.

“Tuvimos un crecimiento mayor que el de Estados Unidos. Todos los analistas decían que íbamos a crecer a menos del 1 por ciento en el 2023 y crecimos por encima del 3.5 por ciento”.

Recordó que el valor del peso mexicano frente al dólar estadounidense ha sido sorprendente, pues nuestra moneda es la que se ha apreciado más a nivel mundial e ironizó que la derecha sigue esperando que el dólar esté por arriba de los 30 pesos para tener una verdad en su campaña de fake news.

Mario Delgado manifestó que el fortalecimiento de la moneda mexicana tiene que ver con la confianza de los inversionistas en la conducción económica del presidente López Obrador.

“Estamos a cinco meses de las elecciones y tenemos un récord en la Inversión Extranjera Directa (IED). En lugar de hablar de temores, fuga de capitales y qué va a pasar, están llegando recursos del extranjero como nunca antes, lo que significa que hay confianza”, expresó.