Lamenta AMLO medidas migratorias unilaterales de Canadá

Ante la información de que Canadá reimpondrá la visa a los mexicanos que busquen visitar ese país como medida para frenar el aumento del flujo de solicitantes de asilo, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez difundió un video en sus redes sociales en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el gobierno de Justin Trudeau imponga medidas migratorias unilaterales.

En el video, el mandatario reveló que se negocia con Ottawa para que México controle los flujos migratorios de Canadá. “Y ahora Canadá está en lo mismo, están queriendo tomar medidas en contra de México; lo lamentamos mucho. Se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo, que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho".

"Y hemos actuado con ellos de manera generosa, con el gobierno del primer ministro Trudeau, pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales, ahora precisamente, que son las elecciones en México. Es lo mismo del acero ahora, qué casualidad”, afirmó López Obrador.

El mandatario también dijo que no asistiría a la próxima Cumbre de líderes de América del Norte, que se llevará a cabo en Canadá, si siente que Canadá y Estados Unidos no están tratando a su país de manera justa. "Si no hay un trato respetuoso, no iré", advirtió.

Por la tarde, medios canadienses difundieron que mañana jueves el gobierno de Trudeau anunciará la reimposición de la visa a los mexicanos, un requisito que eliminó en 2016.

La medida, sin embargo, no afectará a todos los mexicanos, ya que, de acuerdo con la información de CBCnews y Radio-Canadá, los mexicanos que ya han viajado a esa nación en los últimos diez años, los estudiantes y los trabajadores agrícolas temporales quedarían exentos del requisito, aunque si tendrán que obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ETA por sus siglas en inglés), como ocurre desde finales del año 2016.

Ottawwa también cancelará todas las ETA emitidas por el departamento de inmigración para los mexicanos que no se encuentren en suelo canadiense cuando entren en vigor las nuevas normas. Estas personas tendrán que solicitar un visado.