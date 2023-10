Diputados aprueban triplicar el impuesto al ahorro

Con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó incrementar del 0.15 al 0.50 ciento la tasa anual de retención al ahorro, un ajuste inferior al 1.48 por ciento que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2024 que se aprobó este día en lo general y en lo particular.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Luego de una discusión de más de 13 horas, los diputados aprobaron tres de las 778 reservas que se presentaron a la Ley de Ingresos, una de ellas al artículo 21 de la LIF presentada por el diputado Carol Antonio, integrante del Camino de México –afín a Marcelo Ebrard–, para ajustar tasa de retención por ahorro.

Política Diputados aprueban Ley de Ingresos con techo de deuda de 1.9 billones de pesos

El diputado explicó en tribuna que con la modificación ya no se cobrarán 14.8 pesos de impuestos por cada mil pesos de rendimiento del ahorro sino cinco pesos; la modificación fue celebrada por los diputados afines a Marcelo Ebrard.

“Nadie, nadie puede negar que esto representa un beneficio tangible para la gente y un avance respecto del proyecto inicial”, dijo el legislador.

El diputado Javier López Casarín, del Partido Verde, dijo que el incrementar a 1.48 por ciento el impuesto implicaba una violación al principio de progresividad en el ámbito fiscal y una regresión en los derechos patrimoniales de los ahorradores, por lo que se negoció con la Secretaría de Hacienda reducir la tasa de retención y la dependencia finalmente aceptó.

En contraste, la diputada panista Blanca Estela Romo calificó como descaro que los diputados marcelistas celebren que se aumente en un 333 por ciento el impuesto al ahorro.

“Suben a decir ¡bravo, logramos no cobrarles un aumento del 986 por ciento, vamos a cobrarle un aumento del 333 por ciento! Que descaro, su promesa fue no al aumento a impuestos”, dijo la diputada.

La diputada Melissa Vargas, del PRI, acusó que Morena tiene la tentación de “quererle quitar sus ingresos a la clase trabajadora de este país” y dijo que muestra de ello es la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial que la bancada mayoritaria avaló en San Lázaro el 17 de agosto y que provocó un paro nacional en dicho poder.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Con el ahorro de los mexicanos no se metan, es dinero privado, no es su dinero. Ya sabemos que ya se les acabó y están viendo de dónde sacan más, pero con el dinero de los ahorros de los mexicanos ya no se meta”, dijo.

La Ley de Ingresos fue enviada al Senado de la República para su revisión.