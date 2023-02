Defiende Margarita Zavala a Calderón ante señalamientos de haber instaurado narcoestado

La diputada panista Margarita Zavala defendió al expresidente Felipe Calderón, su esposo, ante los señalamientos de legisladores de Morena y Partido del Trabajo de haber instaurado un “narcoestado” en México durante su gestión, aseguró que su esposo no pactó con criminales y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de defender delincuentes y acentuar la violencia en el país.

“No hubo sólo pacto político con criminal alguno, en cambio la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable, cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. No solo los abraza, los libera, los defiende y no los extradita”, dijo.

Agregó: “(Felipe Calderón) enfrentó al crimen organizado, ya quisiéramos presidentes valientes, ya quisiéramos partidos responsables”.

Durante la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea que realizó la Cámara Baja éste día, la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, arremetió contra el exmandatario, cuyo exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Ante esto, Aguilar acusó que el PAN frenó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la posibilidad de que los diputados se pronuncien sobre el juicio de García Luna y el testimonio de Édgar Veytia que acusó a Calderón de proteger a narcotraficantes, y por ello llevó el tema a discusión, lo que provocó señalamientos cruzados entre el diputados de Acción Nacional, Morena y aliados.

“El PAN, como lo había vaticinado nuestro presidente de la República, ha defendido no hablar del tema porque creen que con el silencio de complicidad van a acabar con una realidad: Felipe Calderón instauró un narcoestado en este país y acá a la derecha quieren seguir protegiendo ese narcoestado y sus complicidades”, sostuvo.

En la discusión hubo reiterados llamados al orden por parte de la Mesa Directiva que no fueron acatados: diputados de Morena y aliados gritaron al unísono “narcos, narcos” a los panistas y los legisladores del albiazul acusaron a Aguilar de cometer violencia política en razón de género al referirse a Margarita Zavala como “esposa de Calderón” y no como legisladora.