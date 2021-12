AMLO utiliza en promedio tres términos militares al día

En los primeros tres años de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pronunciado las palabras “Ejército”, “Marina”, “Fuerzas Armadas” y “Guardia Nacional” en al menos tres mil 642 ocasiones, es decir, más de tres veces al día.

En cambio, la palabra “aborto” ha salido de su boca en una sola ocasión (2 de diciembre de 2019); “feminicidios”, en 40, y “masacres”, apenas 72 veces.

En una revisión que realizó El Sol de México a las versiones estenográficas de las conferencias de prensa matutinas, eventos del primer mandatario, giras presidenciales, mensajes en redes sociales e informes de gobierno –desde su toma de protesta, el 1 de diciembre de 2018, hasta el 1 de diciembre de 2021–, destaca una tendencia del Ejecutivo federal a echar mano de términos relacionados con los asuntos militares.

El presidente de la República ha utilizado la palabra “Ejército” en al menos 923 ocasiones, “Marina” en mil 139, “Fuerzas Armadas” en 328 y “Guardia Nacional” en mil 252.

En medio de la determinación de López Obrador de delegar a los militares cada vez más responsabilidades en la Administración Pública Federal, ya no sólo la tarea de la seguridad pública, resalta que el mes en donde el presidente mencionó en más ocasiones un término castrense fue en febrero de 2019, con 122 referencias al “Ejército”.

En contraste, algunos términos que escasean en el discurso presidencial son “feminismo” o “feministas”. El mandatario ha pronunciado esas palabras en apenas 31 ocasiones.

El caso de la palabra “aborto” es extremo porque sólo lo ha usado en una ocasión.

“Nada más quiero aclarar esto para que no se vaya a malinterpretar. En la demanda de quitar las penas para mujeres que optan por el aborto, que no se considere delito (...) Lo que no queremos nosotros es provocar confrontación en temas que sí polarizan”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera del 2 de diciembre de 2019.

Ésa fue la única ocasión en que el presidente de la República ha dicho la palabra “aborto” en sus tres años de gobierno.

Las veces que llega a tocar el tema, a pregunta expresa de los reporteros más que por iniciativa propia, tiende a evadir el uso de la palabra.

Un ejemplo ocurrió en la conferencia matutina del pasado 8 de septiembre, un día después del fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar el aborto.

“Yo lo que opino es que ésta es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas”, fue su escueta respuesta a la pregunta de una periodista en la que cuido de no mencionar el término.

Otro caso fue cuando se despenalizó el aborto en Argentina. En la conferencia del 31 de diciembre de 2020 se le cuestionó al mandatario si Morena aprovecharía su mayoría en el Congreso de la Unión para aprobar reformas similares a los argentinos.

“Bueno, pues es una decisión que tomaron en Argentina. En el caso de México, nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres… En temas muy polémicos, lo mejor –siempre lo he sostenido– es que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada”, dijo sin hacer alusión a la palabra.

FIFI Y NEOLIBERAL, TÉRMINOS FRECUENTES

Mientras el presidente es renuente a pronunciar ciertas palabras hay otras que forman parte de su léxico cotidiano. Es el caso de los términos “fifí” y “neoliberales”. En la primera mitad del sexenio, López Obrador ha expresado 72 veces el plural “fifís” y 96 el singular “fifí”: 168 ocasiones en total.

Asimismo, ha echado mano del vocablo “neoliberales” en 151 ocasiones, casi siempre precedida de la palabra “corruptos” o de alguna anécdota sobre la “tragedia nacional” que causó este modelo económico al pueblo de México en las últimas tres décadas.

“Neoliberales”, según el economista Mario Di Costanzo, extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y una de las figuras más cercanas a López Obrador entre 2006 y 2011, “es un concepto para describir a quienes están a favor de un modelo económico de libre mercado, pero para el presidente se ha convertido en una palabra para descalificar a sus adversarios”.

Andrés Manuel López Obrador ha pronunciado esa palabra en al menos 151 ocasiones durante los tres primeros años de su gobierno.

Octubre de 2021 es el mes en que el primer mandatario ha pronunciado más este concepto, con 14 referencias.

EL CONTEXTO DICE MUCHO

La mayoría de las ocasiones en que López Obrador hace referencia a las Fuerzas Armadas, generalmente se acompaña de frases como “son instituciones de paz”, “están para cuidar al pueblo”, “son pueblo uniformado” o “tienen índices de aceptación de entre el 85 o 90 por ciento de la población”.

En cambio, las 72 veces que ha expresado el término “masacres”, el vocablo siempre ha estado acompañado de frases como “eso ya no sucede en este gobierno”, o “esas acciones sólo se dan entre grupos delictivos; ya no son perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas, como ocurría en gobiernos anteriores”.

