AMLO aclara que expresión “ya no puedo más” fue porque no se va a reelegir

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su expresión de la semana pasada “ya no puedo más”, se refería a no seguir en la política después de que concluya su mandato en el año 2024.

Al ser cuestionado durante su conferencia de prensa matutina por esta expresión del jueves pasado a algunos periodistas, el presidente respondió que fue mal interpretada por la prensa y puntualizó que, al decir que ya no podía más, solo era un comentario en alusión a que ya no puede reelegirse, pues es partidario de la doctrina maderista de la no reelección.

“Lo que pasó en el recorrido es que yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás, que soy maderista partidario de la no reelección, que voy a terminar sí así lo decide el pueblo de México mi mandato pero que me voy a retirar que voy a jubilarme y que ya no voy a volver a tener participación política en nada, que ya cierro mi ciclo, eso fue lo que dije, entonces interpretaron que ya estaba cansado, de que ya no podía yo” sostuvo el mandatario.

La semana pasada el presidente comentó a varios periodistas en su recorrido por Palacio Nacional, que tenía planeado presentar una carta de retiro de la política ante sus derrotas electorales, pero que reconsideró hacerlo y no leyó la carta de manera pública y dijo que: “todavía podía hacer algo —no me siento insustituible, pero todavía puedo—, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante y, ya ustedes conocen la historia reciente (gané la presidencia)” y enseguida cambió el tono de su narración y dijo: “Pero sí, ya no puedo más, o sea ya, cierro mi ciclo y me retiro”.

Por ello, dijo este lunes que la prensa manipuló su declaración: “Es parte de la manipulación que estamos padeciendo en general, es un tiempo decadente en el manejo informativo (…) en el manejo por ejemplo de la intervención Rusia a Ucrania, hay manipulación al por mayor, no solo es un fenómeno de México sino mundial, entonces aquí nuestros adversarios están desquiciados buscando todo para afectarnos y se enojan más”, aseguró el mandatario”, subrayó el presidente.

López Obrador indicó que le quedan dos años y medio de gobierno e hizo alusión a la revocación de mandato, al decir que, si la gente se lo permite, no dejará obras inconclusas. “Esto implica que debo trabajar siempre desde que llegue a la presidencia 16 horas diarias para hacer de 6 años: 16 años”, concluyó.