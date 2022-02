AMLO señala que en Michoacán no se han encontrado cuerpos por ataque armado

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se está investigando el caso donde se ve en un video que presuntamente asesinaron a 17 personas en el poblado de San José de Gracia, Michoacán y agregó que, hasta el momento, las autoridades de Michoacán no tienen pruebas de que esto haya ocurrido.

Te puede interesar:Acude AMLO a Colima para firmar convenio de salud y reforzar la seguridad

“Ojalá no sea cierto” dijo el presidente al ser cuestionado por un video en el que se ven imágenes del ataque armado, donde presuntamente se habría asesinado a 17 personas en un velorio y subrayó que varios medios lo están dando como cierto, mientras agrego: “deseo con toda mi alma que no sea cierto como ellos (los medios de comunicación) lo están dando a conocer”.

Sociedad Dos años de Covid en México: frases que dejó la pandemia

El presidente aclaró que el reporte que le envió la Fiscalía de Michoacán y el Gobierno de Michoacán detalla que hasta el momento no se han encontrado cuerpos, “pero sí hay evidencias de que hay casquillos, creo que unos restos, pero no los cuerpos, pero se habla en las redes de 17 fusilados, me llamó la atención”, dijo el presidente.

“Se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana el in forme que nos dieron no han encontrado cuerpos, si dos vehículos, casquillos, en unas bolsas (que tenían) si partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero hoy se va a saber más” dijo el presidente.

Esto, luego que ayer circularon en redes sociales imágenes de un comando armado en San José de Gracia, Michoacán, que atacó a los asistentes en un velorio, donde presuntamente hubo 17 fallecidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, se puede observar cómo las víctimas fueron puestas en fila en la pared de un inmueble, con sus manos detrás de la cabeza, y ahí fueron ejecutadas con armas de alto poder.