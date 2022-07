Todos mis recursos son lícitos; no tengo nada que esconder, reitera Alito Moreno

El presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que no tiene nada que esconder, ha actuado correctamente y cuenta con todas sus declaraciones patrimoniales, propiedades acreditadas y todos sus recursos son lícitos.

En entrevista con El Sol de México, el líder del tricolor, negó haber hecho algún pacto o acuerdo al inicio del sexenio con Morena. Que lo que les dolió a los de Morena es que no pasara la Reforma Eléctrica y ahora no pasaremos la electoral, por eso están desesperados.

El líder del tricolor al ser cuestionado que opinaba sobre el actuar de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, Alejandro dijo que no le merece ninguna opinión y es una calamidad en ese gobierno, que además ha atacado fuertemente, hace violencia política, “me ha atacado, me ha calumniado, me ha difamado y no es correcto en un régimen democrático, sobre todo como una autoridad que fue electa”.

-¿Alejandro Moreno niegas completamente cualquier enriquecimiento ilícito?

Sin lugar a dudas, mi patrimonio está acreditado no tengo nada que esconder y siempre estaremos en las autoridades jurisdiccionales para tener todo en regla como lo hemos hecho en todas las declaraciones patrimoniales.

-¿Sigue la venganza por parte de algún grupo en especial en contra del PRI o contra Alejandro Moreno?.

Es que no es que sea sólo contra mí, es contra el PRI. Hoy anuncia y es grotesco a estas alturas queriendo generar distractores, que si van a abrir el caso Colosio, que si los expresidentes son corruptos, que si el PRI… Cuando este país se cae a pedazos. Más de 123,000 homicidios más de 4,000 secuestros más de 3,500 feminicidios, no hay medicamentos en hospitales.

-¿Qué tan grande es el desaire del PRI con el gobierno que ahora pareciera un ataque solo contra el PRI?.

Es que solamente le tienen miedo el PRI, porque saben que es un partido de 18 puntos que estamos creciendo el PAN 18, el PRD cuatro y somos una coalición Va por México de 40 puntos, mientras que Morena tiene 36, el PT tres y el Verde tiene cinco, son 44. Seis de Movimiento Ciudadano, claro que estamos listos para ganarle. Ese es el miedo que tienen.

Les vamos a ganar en Coahuila y en el Estado de México y les vamos a ganar la presidencia de la República en 2024 y por eso están desesperados y salimos arriba en la Ciudad de México.

-¿Existió algún pacto al inicio del sexenio con Andrés Manuel o con Morena que les haya molestado, no se haya cumplido?.

Ningún pacto, no se hacen aquí ningún pacto. Nosotros construimos acuerdos políticos a favor de México, somos respetuosos de las instituciones. En el PRI siempre apegado a la ley y el respeto máximo a nuestra Constitución, así que eso es lo importante.

"Nosotros construimos acuerdos políticos a favor de México, somos respetuosos de las instituciones", sostuvo el diputado. Foto: Archivo | Roberto Hernández

-¿Le preocupa que pueda ser detenido y llevado a prisión?

Yo no tengo nada que esconder mi patrimonio siempre ha sido transparente, yo he actuado siempre con respeto a la ley no tengo nada que ocultar, están mis declaraciones patrimoniales siempre con transparencia.

Lo que ha quedado claro es que este gobierno nos quiere asustar, quiere aplicar el terrorismo ciudadano psicológico de no hablar, la autocensura para que nadie pueda decir nada y lo que está haciendo es que vean lo que le ocurre a un opositor, esto le vamos a hacer a quien se ponga en contra del régimen.

Eso no podemos permitirlo. No me preocupa, tengo la conciencia tranquila, confío en que este mundo global tenga los ojos puestos en México y los ciudadanos vean lo que está ocurriendo que es una clara persecución política.

Me han amenazado. Yo tengo hijos pequeños, tengo esposa. Han hecho amenazas abiertas veladas incluso una amenaza de muerte en un programa grotesco, donde de manera cínica la autoridad como es la gobernadora de Campeche (Layda Sansores) exhibió en un video con una corona de muertos, con una foto mía. Eso no ocurre ni en la mafia, eso es una clara amenaza de muerte.

-¿Todos los bienes exhibidos en videos, terrenos, recursos. Todo lo que tienes actualmente es obtenido lícitamente?.

Eso es todo una mentira es una campaña de desprestigio para decir no conviene que hagan la coalición. Lo que quieren es el descrédito que es absolutamente falso, tengo en mis declaraciones patrimoniales hechas durante todos los años en que he sido servidor público.

Están las propiedades legalmente, tengo acreditadas y el patrimonio que tengo fue adquirido desde antes que fuera yo gobernador, del 2015, hace más de siete años está todo acreditado y esto es una persecución política clara. Es algo vil, algo burdo violando la ley violando, lo único que quieren es desprestigiar denostar y no tienen nada, mientras yo tengo la conciencia tranquila y no nos vamos a echar para atrás.

-¿Qué opinión te merece la revelación de la UIF sobre posible enriquecimiento de Enrique Peña Nieto?

Lo que deben hacer es actuar conforme la ley, ni deben politizar la justicia, ni judicializarla, es una persecución política contra los opositores y eso no lo podemos permitir. Cada quien tiene que declarar su patrimonio apegada derecho siempre con presunción de inocencia y el debido proceso.

-¿Tras su gira por Europa, cual fue el objetivo?

La gira fue para denunciar persecución política que hoy tenemos amenazas a raíz de haber votado en contra de la Reforma Eléctrica, así empezamos y por ello lo que hicimos fue una agenda en el marco de la Reunión Mundial de la Internacional Socialista, que congrega a más 130 partidos políticos de América, Asia, Europa y África que están trabajando y que presentamos la denuncia de lo que ocurre en nuestro país, donde se quiere romper el régimen democrático.

Tuvimos reunión con el Parlamento Europeo, con eurodiputados que estuvieron presentes con asociaciones integrantes de derechos humanos, presentamos cartas también ante la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

-¿Por qué acudir a estas instancias si sabemos que López Obrador no las toma en cuenta y no hace caso a los llamados Internacionales?

Lo importante es que tenemos que señalar y visitar todas las instituciones internacionales los organismos de derechos humanos, porque el mundo debe voltear a ver a nuestro país.

Hemos denunciado en los organismos internacionales, en los jurisdiccionales para que se haga justicia, pero tenemos que salir también al exterior para que vean lo que sucede en México no puede permitirse que rompen el régimen democrático, que vulneren la democracia.

Esta iniciativa eléctrica era un acto regresivo para el país, en energías limpias, en medio ambiente, pero peor aún, lo que se tenía en la reforma electoral es que desaparezca el sistema de partidos destruye al órgano electoral al INE.

Tenemos que garantizar los organismos autónomos y libres de poderes, y tenemos que iniciar y lo vamos a seguir haciendo y no se puede permitir que se viole la ley.