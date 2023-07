Adán Augusto López encabeza asamblea informativa en Acapulco

El ex secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo un llamado a construir un mejor Guerrero, para que ya no haya marginación ni pobreza, a la vez que anunció que la pensión universal que reciben los adultos mayores, se queda porque es una obligación Constitucional y aumentará a 6 mil pesos.

El aspirante presidencial, cumplió con su visita a la colonia Zapata del puerto de Acapulco, en donde fue arropado por decenas de personas que fueron acarreadas en camiones urbanos y camionetas urvans, soportando el inclemente sol del mediodía, para recibirlo.

En su discurso criticó a quienes le han mentido al pueblo al decir que ya no habría pobreza, “son unos mentirosos”, por eso recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió que cuando gobernara a la nación iba a otorgar la pensión universal.

Además, reveló que antes que se aprobará la Reforma Energética, López Obrador, sufrió un infarto y dijeron ahora si ya se acabó, no tendrá fuerza para seguir recorriendo el país y se frotaron las manos, pero la gente lo ánimo y como Lázaro, se levantó y siguió con sus recorridos.

El aspirante presidencial López Hernández resaltó que cuando Andrés Manuel ganó las elecciones del 2018, su primera acción de gobierno fue enviar una iniciativa y hacer realidad la pensión universal para los adultos mayores y cumplió su palabra.

Alertó que ahora que está cerca el proceso electoral ya andan diciendo que cuando se vaya el presidente se quitará la pensión universal a los adultos mayores, pero ya lo dijo Andrés Manuel que venga quien venga, se queda porque es una obligación Constitucional.

Ahí, admitió que sin el respaldo de los adultos mayores no habría Cuarta Transformación, por eso anunció que a partir del primero de enero se incrementará a 6 mil pesos, con lo que estará saldando su promesa López Obrador.

También que quejó que algunos medios nacionales no le cubren sus recorridos, pero aseguró que no los necesita “que se vayan al carajo”, a mí la única entrevista que me importa es con ustedes y por eso visite al puerto de Acapulco, para que se consolide la Cuarta Transformación de la vida pública nacional.

Adán Augusto refirió por otra parte, que el dinero que les asignó Morena de cinco millones de pesos para viáticos, no los aceptó y los rechazó, pidió que se devolviera a la Tesorería de la Nación y que se use para la construcción, remodelación y equipamiento de centros de salud, el primero en Metlatónoc, una comunidad abandonada y olvidada de Guerrero.

Señaló que continuará adelante y aseguró que en Guerrero ya inició la Cuarta Transformación, en la próxima administración no va a faltar nada, ya no habrá marginación y la revolución de las conciencias ya no la detiene nadie, apuntó.