Piden transparentar gastos de Claudia Sheinbaum en Acapulco

El presidente de la Asociación Benemérito Juárez en el Siglo XXI, Alberto López Rosas, confirmó que están pidiendo a Instituto Nacional de Transparencia que se transparenten los gastos del evento que encabezó en Acapulco la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El ex alcalde de Acapulco en su carácter de enlace en Guerrero del ex canciller Marcelo Ebrard Causaboum, explicó que no tratan de confrontarse con nadie, pero si que se respeten los acuerdos que emanaron de la asamblea nacional y las reglas que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE), de lo que se puede o no hacer en este proceso interno.

Refirió que su inquietud se debe a qué existió un evidente derroche de recursos en la concentración que se realizó en el Centro de Convenciones de Acapulco por parte de militantes de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México.

López Rosas precisó que, las reglas son claras y que en su caso solo piden que haya piso parejo, que todos respeten las normas que deben de prevalecer en la contienda por la coordinación del comité de defensa de la Cuarta Transformación.

Sobre la visita del ex canciller Marcelo Ebrard Causaboum a Guerrero, admitió que no disponía de la información, pero cuando tuviera las fechas y los municipios que comprenderán sus recorridos los dará a conocer.

En el caso de la expresión que encabeza, precisó que continuarán con el trabajo de promoción a favor de Marcelo Ebrard, siempre dentro de los lineamientos del INE y respetando los acuerdos de la asamblea nacional, en donde las corcholatas aceptaron privilegiar piso parejo para todos.