Morena anunciará acciones para definir sustitutos de Félix Salgado y Raúl Morón

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de MORENA, anunció este miércoles que se reunirá con la Comisión Nacional de Elecciones de su partido, en compañía de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, para definir quienes serán sus sustitutos en las candidaturas a gobernador de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Delgado precisó que este miércoles se reunirá a las 17:00 horas con ambos ex candidatos de quienes dijo, fueron “despojados injustamente de sus derechos políticos”. Estado Acudirá Félix Salgado Macedonio ante la CIDH

En este sentido, precisó que la reunión con Raúl Morón y Félix Salgado, será “para definir quién encabezará la lucha por la transformación en Michoacán y Guerrero”, es decir, los suplentes que habrán de contender en la elección para gobernador por MORENA en esas entidades.

Por su parte, Raúl Morón anunció que dará un mensaje a medios de comunicación a las 13:30 horas en el hotel Emporio, de la ciudad de México.

Es de recordar que, este martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el retiro de la candidatura de Félix Salgado al gobierno de Guerrero y quitó la de Raúl Morón al gobierno de Michoacán y ante esto, MORENA está obligado a presentar a nuevos candidatos en un periodo que no exceda de 48 horas. Hoy a las 17:00 nos reuniremos la Comisión Nacional de Elecciones con nuestros compañeros despojados injustamente de sus derechos políticos @raulmoronO y @FelixSalMac para definir quien encabezará la lucha por la transformación en Michoacán y Guerrero. #VotoMasivoPorMorena2021 — Mario Delgado (@mario_delgado) April 28, 2021

Ayer, Delgado manifestó que acatarán la decisión del Tribunal Electoral; sin embargo, descalificó el fallo y, dijo que, es un claro golpe a la democracia. No obstante que sus dos ex candidatos incumplieron con la norma electoral vigente al no entregar sus gastos de precampaña, hecho que se estipula que será sancionado con el retiro de la candidatura.