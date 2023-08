Eduardo Verástegui invita a AMLO a firmar convenio en contra de trata y abuso infantil

Fuerte y de manera precisa, Eduardo Verástegui invitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a ver su nueva cinta Sonido de Libertad y, además, le propuso promover una alianza para evitar la trata y abuso sexual de menores en México.

“Presidente: Seguramente tenemos muchas diferencias en muchas cosas, pero yo lo invito a usted que es un presidente saliente a que dejemos esas diferencias a un lado, lo invito a usted, a su gabinete y a su familia a ver Sonido de Libertad, una película hecha por mexicanos, Alejandro Monteverde que es director y yo como productor”, afirmó el productor en entrevista.

“Lo invito a verla y después de eso, lo invito a firmar un convenio donde hacemos un compromiso todos los mexicanos de erradicar la trata de niños, la explotación sexual y el tráfico de órganos en México.

Imagínese dejar un legado permanente increíble, los niños de México no están a la venta, si ellos no son prioridad, ¿entonces quienes? Esto no es política, es humanismo, no me importa si es de izquierda, derecha, de arriba, abajo o del centro. Pongamos a los niños en el centro de nuestro corazón y trabajemos juntos para proteger a los niños que hoy no son libres”, expresó el mexicano.

El también actor aseguró que ya firmó convenios con presidentes como El Salvador y Costa Rica, próximamente viajará a países como Hungría, Italia y Perú para darle más promoción al filme y concientizar sobre el tema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Foto: Romina Solís | El Sol de México

La cinta se estrenará en cines comerciales el 31 de agosto; hasta el momento ha recabado más de 125 millones de dólares en Estados Unidos, en su semana de estreno desbancó a cintas como Indiana Jones y The Flash de la taquilla.

Sonido de Libertad aborda la historia de Tim Ballard (Jim Caviezel), un ex agente de la CIA que, a través de un operativo, rescató a más de un centenar de niños en Colombia, hace más de una década.

Eduardo Verástegui ha destacado en los últimos años por defender posturas conservadoras. l Foto: Cortesía IG @eduardoverastegui

Este martes se llevó a cabo la alfombra roja como parte del pre estreno del largometraje, en un cine de Polanco.

Además del elenco del filme, figuras como Eduardo Capetillo Jr., Verónica del Castillo, Emmanuel, Alexander Acha, Leonardo García, Juan y Rosie Rivera desfilaron por el encarpetado y externaron su preocupación respecto al tema.

“Se me hace muy valiente que estas personas desde actores, el director, Tim (Ballard), todos alzando la voz, se me hace muy valiente y es necesario y espero que no sólo salgamos conmovidos sino que hagamos algo, una conversación, un apoyo, apoyar a otras organizaciones”, comentó la hermana de Jenni Rivera.

De hecho, este tema es muy importante para Rosie, sobre todo porque ella fue víctima de abuso sexual en su infancia.

“En mi casa promuevo constantemente la comunicación, decirle a mis hijas el valor que tienen como mujer, desde los cuatro hemos estado hablando de esto porque a mí me sucedió, a mí me engañaron y yo quiero que a mis hijas las engañen.

“No hay vergüenza de hablar de sexo, si te gusta algo o no, con mi hijo, nada de machismo, le enseño a tratar a la mujer, a honrarse a sí mismo y a la mujer, él tiene seis años y ya sabe del consentimiento, ya sabe que no debe permitir que lo toquen, es ahí donde podemos empezar”, dijo la también cantante.