Zona Poniente sin servicio de agua en pipas

Vecinos de las colonias de la zona Poniente de Acapulco demandaron a la CAPAMA retomar la entrega de agua potable a través de servicios de pipas para contrarrestar el problema de desabasto que afecta a poco más de 20 mil familias.

Marbella Toledo, líder de la zona Poniente, dijo que en estos momentos no tienen el programa de reparto de agua en pipas, por lo que es necesario que se considere nuevamente este servicio que es gratuito para miles de familias de escasos recursos económicos.

"En este momento, no hay servicio de agua en pipas son como 30 o 35 colonias donde no hay servicio por medio de la red y se requiere del reparto de agua en pipas, antes nos daban de 15 a 20 servicios a la semana y en este momento cuando bien nos va, nos dan dos o tres pero a las dos semanas, esto si es un problema porque no hay agua en la zona poniente", dijo.

Dijo que entre las colonias donde se requiere el servicio de agua en pipas se encuentran la Angel Aguirre, Tamarindos, Ampliación Angel Aguirre, Jerusalén, Ex Campo de Tiro, la Jardín en sus tres secciones, entre otras más.

Marbella Toledo, añadió que de los 15 a 20 servicios que les otorgaban en pipas, se distribuía entre tres o cuatro familias de cada colonia donde no se cuenta con servicio de red por parte de la CAPAMA.

Añadió que las familias de las colonias de la parte alta de la zona Poniente de la ciudad, no cuentan con los recursos económicos para comprar un servicio de pipa a la semana o cada 15 días.

Un servicio de agua en pipa, representa un gasto económico de mil 200 a mil 300 pesos, lo que representaría casi la mitad de un salario que tiene un integrante de una familia a la semana.