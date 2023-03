Recorre 10 kilómetros para conseguir agua en cubetas

La falta de la red de agua potable en la parte alta de la colonia, Javier Mina cerca de la Flores Baños en Chilpancingo, volvió expertos en reciclaje a la familia de don Antonio Morales Sánchez, pues debe aprovechar hasta lo más posible el agua que para obtenerla tiene que recorrer 10 kilómetros hasta un pozo que se presume existe desde la época prehispánica cerca del cuartel de la policía municipal.

Y es que aunque la mayoría de la población recurre a bloquear calles o avenidas, para que la Capach cumpla con su obligación de dotar de agua potable, este es un recurso que don Antonio Morales Sánchez no puede utilizar, para él, la escasez de agua es permanente, porque en su colonia, no hay tuberías y las pipas no entran por lo accidentado del terreno, debido a ello al menos una vez por semana atraviesa media ciudad para ir al pozo en la colonia Atlitenco Oriente y desde ahí acarrearla en cubetas.

Ante la imperiosa necesidad de resolver el problema de abasto de agua, don Toño adquirió un “motocarro”, con el que transita alrededor de 10 kilómetros para ir hasta el pozo de la colonia Atliteco Oriente, donde le permiten llenar las cubetas y bules que luego lleva hasta su hogar.

“Algún tiempo compramos agua en pipas, pero los conductores se han puesto muy chocantes y no quieren llevarnos porque la calle está fea”, además de que por las condiciones de la calle también quieren cobrar más caro el servicio”.

La complicada situación en que vive la familia de don Toño los ha obligado a ser expertos en el tema del cuidado del vital líquido pues el agua que usan para bañarse se junta para reciclarse en el baño, lo mismo que la que se usa en lavar ropa o trastes.

Cada gota de agua que se pueda reciclar le aminora el trabajo a don Toño porque además del traslado de aproximadamente 10 kilómetros, el agua se tiene que sacar con cubetas del pozo, y sacarlas cargando por una estrecha escalera, luego subirla al vehículo y manejar de regreso.

Su familia debe racionar el agua al máximo. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

EL POZO ES PREHISPANICO

Vecinos de la colonia Atlitenco Oriente explicaron que este sitio donde se encuentra la cisterna, no es donde nace el agua, “Este no es el manantial, cuando llegamos aquí era un camino de piedras enterradas de las conocidas como tepetate pro las que fluía el agua y con el paso del tiempo todas las taparon, pero siguen siendo el conducto de agua que viene, no sabemos de dónde”.

Indicaron que todo indica que se trata de un acueducto prehispánico o al menos de hace muchos años, “esto lo hicieron los anteriores a nosotros, que sabían donde estaba el agua y la trajeron hacia acá”.

Actualmente en este sitio funcionan unos lavaderos públicos a los que acuden todos los días personas de diversas colonias a lavar ropa, trastes o acarrear el agua, pues la carestía se tiene en toda la ciudad.

El dinero que se cobra en este pozo de agua y los lavaderos se destina para apoyar a cinco colonias que circundan el manantial, que son la Atlitenco Oriente, Tierra y Libertad, Ricardo Flores Magón, y Florida, que se turnan una a la vez cada dos años la administración de estos lavaderos y las ganancias se utilizan para una obra de beneficio colectivo.

Además de que el encargado de la administración tiene que pagar el mantenimiento de pisos, lavaderos, tuberías, bombas y pagar la luz que cada bimestre supera los tres mil pesos, debido a que les cobran tarifa comercial a pesar de que se trata de un espacio que usan las personas más pobres de la ciudad.