Yolanda no pierde la esperanza de encontrar trabajo

La señora Yolanda de 46 años de edad este viernes acudió desde muy temprana hora a la Feria del Empleo Turística 2022 con la esperanza de encontrar un trabajo bien remunerado.

Ella, salió después de las 7:00 de la mañana de su hogar ubicado en el Kilómetro 45, con varias solicitudes de empleo ya elaboradas para repartir en las vacantes que pudiera desempeñar.

Madre soltera de dos mujercitas de 18 y 11 años de edad a quien dejó solas en casa por salir en busca de un empleo para una mejor manutención.

Narró Yolanda Miranda que desde la pandemia perdió su empleo, anteriormente se dedicaba a la limpieza de un hogar donde ganaba alrededor de 300 pesos más comidas y con la opción de quedarse a dormir.

Sin embargo, la pandemia del Covid-19 la dejó sin empleo por año y medio, por ello confió en que le llamarán por parte de algún hotel donde presentó solicitudes para recamarista en donde no le pidieron experiencia.

Con nivel de secundaria de estudios, parte de su vida se ha dedicado a la limpieza de hogares, actualmente lo hace pero solo dos veces por semana y eso no ayuda nada en su economía.

No obstante, para Yola como le dicen en su poblado, no le convence al cien por ciento emplearse en una de esas empresas ofertadas ya que señala que solo pagan la quincena alrededor de 2 mil quinientos a 3 mil pesos.

Dijo que además deben gastar en la comida y en pasajes y que ella gasta 130 pesos diarios ida y vuelta en sus transportes.

“Estos empleos a mi no me convienen mucho, prefiero trabajar en alguna casa porque ahí me pagan mejor y me puedo quedar a dormir, aunque no me den seguridad social”.

Yola llegó a la Feria del Empleo con la ilusión de que le ofertaran un trabajo mejor pagado y con transporte incluido como algunos hoteles dan ese servicio a sus empleados.