Sol, arena, mar... ¡Y vestigios Yopes en La Condesa!

El puerto de Acapulco, no solo es sol y playa, también cuenta con una cueva en el fraccionamiento Condesa, que tiene vestigios prehispánicos de la tribu de los Yopes, que prácticamente nadie conoce y que están en el más completo abandono, a pesar que se han encontrado vasijas y estatuillas.

Este patrimonio cultural está ubicado en un camino de terracería, parte alta del Fraccionamiento Condesa, oculta entre la maleza y cerros de basura, que retrata el abandono en que se encuentra y que explica los saqueos que ha sufrido a lo largo de los años.

El maestro, José Cedano Galera, quien es también consultor y analista del sector turístico en Acapulco, relató que ha hecho recorridos por esta cueva, que cuenta con más de 50 metros de profundidad y que por sufrir un derrumbe, no es posible avanzar más profundo, pero hurgando entre la tierra aún es posible hallar restos de vasijas fragmentadas.

Recordó que la tribu Yope, se asentó en el puerto de Acapulco y tenían presencia también en el municipio de San Marcos, en la memoria oral se precisa que fueron los únicos que se mantuvieron independientes de los Aztecas, pues nunca lograron conquistarlos.

La presencia de este pueblo indígena, no solo quedó ilustrado en documentos, sino también parte de su historia quedó plasmada en rocas donde todavía existen dibujos con figuras de animales en áreas como Palma Sola y la bahía de Puerto Marqués.

"En está cueva aun se pueden encontrar muchos vestigios y, lo lamentable, es que poca gente la conoce, a pesar de estar en una zona turística y a corta distancia de una de las playas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros, porque, nadie se ha interesado en hacerle promoción", dijo.

El que fuera también subsecretario de Turismo del estado, Cedano Galera, criticó que administraciones van y administraciones vienen del ayuntamiento, pero ningún secretario de Turismo municipal se ha enfocado en rescatar este sitio prehispánico.

Incluso, acusó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) nunca ha realizado una visita y hacer algo para que este patrimonio prehispánico del pueblo indígena de los Yopes, no se pierda y se pueda rescatar el arte que todavía guarda en el interior de esta cueva, cuya antigüedad data de cientos de años.

La zona se encuentra completamente olvidada. / Foto: Cortesía | José Cedano Galera

Consideró que si hubiera alguien en la Secretaría de Turismo con perfil y no un improvisado, estaría más enfocado a promocionar los atractivos de Acapulco y no estar en Guatemala, tratando de hacer un trabajo que compete al estado, pero sobre todo, no haciendo promoción donde no hay turismo sino inmigrantes.

Se entrevistó al ex secretario de turismo municipal, José Luis Basilio Talavera, sobre esta cueva, pero se sinceró y admitió que nunca había oído escuchar de este sitio prehispánico y atribuyó que, esto ocurre porque no se comparte información sobre estos lugares emblemáticos del puerto de Acapulco.

Pero, incluso, recordó que hay otros zonas con historia y tampoco se promocionan, un ejemplo es que a pesar de la importancia de este destino turístico, no cuenta con un centro histórico.

Esto, a pesar de que aún están de pie espacios de la época de la independencia de México, pero nadie les hace promoción, excepto El Fuerte de San Diego, que es el único lugar que es paso obligado para los turistas, el resto, está en el a abono o no los conocen.