Viven en la zona Diamante y no tienen red de agua potable

Presuntamente porque la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200, ubicada en la zona Diamante de Acapulco, es la que menos contribuye con su pago del servicio a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) fue dejada fuera de la conexión de la red de Lomas de Chapultepec y desde hace 39 años se abastece a 38 edificios y al área de 32 casas con dos pozos que suministra la paramunicipal a través de tandeo.

Mientras que las unidades habitacionales y fraccionamientos que se ubican en la zona del valle de Llano Largo están conectadas a la red de Lomas de Chapultepec que se puso en funcionamiento en el 2014 y la distribución de agua es por tandeo, pero además se abastecen por cisternas que baja por gravedad.

De acuerdo con información de trabajadores de la para municipal Capama, la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200 no fue conectado a la red de agua de Lomas de Chapultepec porque es el fraccionamiento que menos paga el servicio y al colocar la tubería solo dejaron “el disparo” a la altura del súper Mercado Chedraui Selecto con dirección al fraccionamiento.

Añadió que si los habitantes querían conectarse a la red de agua de Lomas de Chapultepec tendrían que comprar la tubería.

El trabajador dijo que la unidad se abastece de pozos apoyados con tres bombas que maneja Capama y se surte el vital líquido por diez horas donde se manda a los domicilios y se llena una cisterna.

El agua se distribuye los Lunes, Miércoles y Viernes, para evitar que se dañe las bombas que se echan andar.

El trabajador de Capama, reveló que las otras unidades habitacionales si están conectadas a la red de Lomas de Chapultepec y se tendea el servicio.

A su vez, la presidenta de la unidad habitacional Vicente Guerrero 200, ubicado en la zona Diamante, Berenice Melgoza refirió que desde Julio del año pasado Capama se llevó dos bombas de agua que se dañaron y sólo regresó una.

La unidad habitacional Vicente Guerrero actualmente sólo se abastece de agua potable a los edificios y las casas, que se ubican Al Final de este fraccionamiento con una bomba y un pozo.

La segunda bomba Capama no la ha regresado con el argumento de que no tiene las piezas para reparar.

“La distribución de agua en la unidad es por tanteo y tres veces a la semana se distribuye que son los días lunes, miércoles y viernes con un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde”.

Dijo desconocer porque la unidad habitacional no está conectada a la red de agua potable de Lomas de Chapultepec, sin embargo en breve se conectará a la red de drenaje que se echará andar a la planta de tratamiento que se construye cerca del aeropuerto.

Edificios viejos y sin agua potable, así la zona Diamante. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Dio a conocer que la planta de tratamiento que se encontraba al interior de la unidad habitacional desde hace siete años dejó de funcionar.

La presidenta dijo que está unidad habitacional solo se abastece de agua potable a través de uno de los dos pozos que maneja Capama y con ayuda de una bomba porque la segunda desde hace un año no la ha regresado la para municipal con el argumento de qué no tiene las refacciones y no se ha podido reparar.

Añadió que Capama es la que se encarga de darle mantenimiento a los pozos que abastecen del vital líquido a los habitantes, pues hasta ahorita solo se ha hecho a uno, porque el segundo no funciona porque no se tiene la bomba.