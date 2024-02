Violencia en Acapulco no se irá sin una verdadera coordinación

El problema de la violencia que afecta al puerto de Acapulco, no se podrá combatir si no se trabaja dentro de una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobiernos.

El ex secretario de seguridad en el trienio que encabezó con el ex presidente Alberto López Rosas, José Antonio Valenzuela Valdez, dijo que no se comparan los índices de violencia que se tiene en estos momentos a los que se tenían en el 2002 en Acapulco.

Indicó que lo que se está viviendo ahorita en Acapulco, no es una situación de falta de inteligencia policial, sino una acción de falta de resultados en materia de seguridad, por falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Ex secretario de seguridad municipal José Antonio Valenzuela Valdez. Acapulco tiene una falta de inteligencia policial para atender temas en materia de seguridad. | Foto: Enrique Hernández / El Sol de Acapulco

En entrevista luego de haber sido reconocido por una agrupación civil encabezada por el ex presidente Alberto López Rosas, en un restaurante de la Costera, Valenzuela Valdez, reconoció que si se hace un esfuerzo con las reuniones diarias, con los recorridos y los operativos policiacos.

“Cuando yo estaba como secretario, había una persona muerta en Acapulco, y ya era lo máximo en actos delictivos , y ahorita hay cinco, seis o diez muertos y sin novedad, no pasa nada, la gente ya se acostumbró y es malo que la gente se acostumbre a esto”, expresó.

Dijo esperar que en materia de seguridad pública, se tengan resultados positivos para Acapulco muy pronto, y agregó que la coordinación debe de determinar dónde se tiene más fuerte la problemática para enfrentarla.