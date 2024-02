Violencia contra mujeres persiste en Guerrero

En Guerrero las estadísticas de violencia contra las mujeres, siguen siendo un estado de alerta para las autoridades, organizaciones sociales, feministas y partidos políticos.

La secretaria de la mujer en Guerrero, Violeta Pino Girón, lamentó que pese a todo el trabajo que se ha estado realizando desde hace 75 años, el problema de la violencia contra las mujeres y los matrimonios forzados, siguen registrándose en un alto índice.

Dijo que el trabajo se ha realizado desde hace 75 años por todos los gobiernos, organizaciones y partidos políticos, pero el sistema patriarcal, se ha impuesto para que se siga registrando todo tipo de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos desde el familiar, el profesional y el político.

"A mi, si me preocupa el tema de la violencia contra las mujeres, es un problema universal, y pese a todo no cambiamos la situación tanto en la casa, en la escuela y en espacios públicos sigue dándose la violencia, no podemos seguir tratando a la mujeres y a las niñas de esta manera", señaló.

En entrevista luego de haber asistido a la cuarta sesión ordinaria del Sistema Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ayuntamiento de Acapulco, la función estatal manifestó que la violencia contra las mujeres existe en todos lados en la zona urbana, trabajo y universidades.

Pino Girón, indicó que la estadística realizada desde el 2002 hasta el 2021 por la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, indica que 44 de cada 100 mujeres han asegurado sufrir algún tipo de violencia.

Desde el 2022, Guerrero cuenta con dos alertas de género en siete municipios, entre estos Acapulco, Chilpancingo, Ayutla, Coyuca de Acatlán, Iguala de la Independencia, así como Azueta y Ometepec.

Indicó que la violencia contra las mujeres, se complica para todos los sectores de la sociedad cuando se suceden los feminicidios.