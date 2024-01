Frente Amplio pide llegar a mujeres a cargos de elección

Integrantes del Frente Amplio Feminista hicieron un llamado a los representantes de los diversos partidos políticos a no relegar a las mujeres que están posicionándose a un cargo de elección popular en la próxima contienda.

En conferencia de prensa en un restaurante de la zona turística Yunuen Castellanos Lucero quien también es coordinadora de la region de la Red Para el Avance de las Mujeres Política en Guerrero, destacó que es constante la violencia política a muchas mujeres que intentan llegar.

“Hay violencia política a muchas mujeres que se están por posicionarse como precandidatas, como siempre queda la mujer amiga, novia, amante, mamá, vecina, esposa, del lider y las mujeres que estan trabajando realmente no tienen oportunidad de participar realmente” explicó.

Por su parte, Anel Larrea coordinadora estatal del grupo Guerrero 43 llamó a las mujeres que son elegidas y llegan al poder, “no se dejen utilizar por aquellos hombres que se hacen llamar lideres del partido, no lleguen a cuidar sus intereses, que lleguen a representar a las mujeres y darles voz. No queremos un congreso lleno de mujeres donde no se les escuche por cuidar los intereses de los machos”.

Por otra parte, pidieron a los gobiernos presupuestar para las mujeres debido a que ante la despenalización del aborto al acudir a un hospital no se tienen médicos capacitados, ni los medicamentos e instrumentos adecuados.

“Sino tienen presupuesto no sirven, el llamado es si legislan, pero con dientes, con presupuesto, poner una legislación que diga que está despenalizado el aborto, sin ponerlo en el sistema de salud no sirve y que se erradicara la violencia sin presupuesto no sirve”, concluyó Castellanos Lucero.