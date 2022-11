Venta de propiedades en Acapulco no es por violencia

El Ignacio Lacunza Magaña, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), aseguró que el aumento de la venta propiedades que se está dando en el puerto de Acapulco, no se debe a la violencia o la extorsión, sino al ausentismo del turismo.

En entrevista que concedió al término de la reunión privada que tuvo con la alcaldesa Abelina López Rodríguez, dijo que este encuentro con la edil fue para invitarla a su toma de protesta que tendrá lugar este 20 de enero del próximo año, pero también abordaron diversos tópicos, entre estos los inherentes al puerto de Acapulco.

Dijo que por intermediación de la primera autoridad del municipio tuvo la oportunidad de reunirse con empresarios de la sociedad civil de este destino de playa y con los de Orlando, de los Estados Unidos, con quienes compartieron su carpeta de propiedades que tienen en este destino de playa y generar vínculos comerciales.

El dirigente de la AMPI, Lacunza Magaña, dijo que hubo interés, tanto en la parte habitacional e industrial, haciendo hincapié que las propiedades que están a la venta, no se debe al tema de la inseguridad o la extorsión, sino a la baja afluencia de turistas, principalmente.

En ese contexto, explicó que en estos momentos no era posible dar información sobre las ventas de propiedades, pues esto lleva todo un proceso, “no es que a te ofrezco y me compras, no, se debe primero armar un portafolio de inversión que permita primero que generar los vínculos”.