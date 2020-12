Vence en enero plazo para ensayo de vacuna CanSino

A finales de Enero, vence el plazo para que el Centro de Investigación Clínica del Pacífico (CICPA) concluya con la aplicación del ensayo de la vacuna Fase III CanSino Biologics y la meta será cumplir con la participación de mil voluntarios.

Ana Cecilia Aguirre Kobeh, directora operativa del Centro de Investigación Clínica del Pacífico, señaló que la dosis se sigue aplicando y hasta el momento han participado en el programa 500 voluntarios de 18 años de edad en adelante. Estado Estas son las nuevas restricciones por Covid-19 en Guerrero

Dijo que la vacuna es segura y los efectos secundarios han sido pocos o los esperados en cualquier tipo de vacunación como el presentar dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza leve, fiebre no muy elevada.

Reveló que se han presentado casos de gripa y tos, pero se ha sido durante los primeros siete días de la vacunación.

Reconoció que no se ha tenido la participación que se requiere de voluntarios y llamó a las personas a que no tenga miedo y participen en el ensayo de la vacuna CanSino el cual ayudará a no infectarse del virus ni será expuesto a él.

“Nos gustaría aumentar el ritmo de reclutamiento ya que nos queda un mes para poder incluir sujetos...Son mil dosis mínimos que tenemos que aplicar, o sea podríamos aplicar más pero el plazo que nos están dando es a finales de enero”, precisó.

Comentó que hasta el momento los pacientes están contentos de haber participado en el ensayo de la fase III de la vacuna CanSino.

Recordó que se está aplicando la vacuna para médicos Covid exclusivamente y para el personal de la salud que están tratando a pacientes covid 19.

Sin embargo, se calcula que la vacuna para aplicar a la población en general va a llegar hasta el 2022, “entonces eso es una muy buena oportunidad para poderse vacunar”.

Comentó que el beneficio de la aplicación de la vacuna es el aportar a la ciencia que la única manera de erradicar este virus es por medio de la vacuna contra el Covid -19.

“Me siento muy satisfecha de haber participado en el estudio porque estoy aportando un granito de arena a que esta pandemia termine”. Local Dispersan a más de 100 personas de evento religioso en la Laja

Dijo que los voluntarios que deseen participar pueden llamar a los teléfonos 7444 88 11 52/ 72/73 para hacer cita o aclarar algunas dudas y los pacientes deben de ser mayores de 18 años.

“Que no tengan miedo que es una gran oportunidad, es un privilegio el que Acapulco esté participando en ese proyecto y es que ellos puedan ser voluntarios”.

Dio a conocer, la directora operativa de CICPA que los voluntarios del ensayo de la vacuna CanSino podrán asistir al año a una aplicación de anticuerpos.

Precisó que en caso de que el paciente haya recibido placebo durante el ensayo, entonces recibirán la vacuna contra el Covid-19.