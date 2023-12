Vecinos sufren olores fétidos por aguas negras en Pie de la Cuesta

Con olor a drenaje decenas de familias compartirán el pan y la sal este 24 de diciembre debido a que por casi dos meses alcantarillas de la zona han colapsado, formando enormes charcos de aguas negras en la entrada de la calle el Fortín en la colonia Pie de la Cuesta, a la altura de la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

El problema también aqueja a los vecinos de la calle Miramar y a locatarios del mercado que diariamente acuden a vender sus productos con la incertidumbre que no venderán por dicha contaminación.

Lea también: Detectan cinco nuevos tiraderos clandestinos de basura tras Otis

La señora Gabriela Toledo señaló que antes del Huracán Otis, había algunos encharcamientos en dichas calles mencionadas y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), atendía inmediatamente.

Local Abasto de agua potable en Acapulco está al 97%: CAPAMA

Sin embargo, actualmente a casi dos meses de que el meteoro impactó la ciudad han sido ignorados por las autoridades debido a que han reportado en repetidas ocasiones y no le dan solución, situación que preocupa ya que algunas personas ya presentan enfermedades gastrointestinales.

“He hablado diariamente a la CAPAMA, pero solo toman mi reporte y me dicen que si atenderán, pero no me dicen cuándo y a qué hora. Es molesto que todos los días a todas horas se tenga este olor tan feo, imagínese nuestras Cenas de Navidad y Año Nievo como estaremos”, comentó la afectada.

Los vecinos y locatarios de Pie de la Cuesta amedrentaron que de no ser atendidos con prontitud bloquearan la vía federal para que así puedan dar una respuesta a su petición.