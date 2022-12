Van las multas por tirar basura: Alcaldesa

Ante la constante proliferación de puntos negros en la vía pública, la presidenta Abelina López Rodríguez, advirtió que aplicará el articulo 362 del Código Penal del Estado de Guerrero, a quienes sean sorprendidos arrojando todo tipo de desechos solidos a las calles, banquetas y sitios a cielo abierto en la ciudad, al mismo tiempo reafirmó que Acapulco estará blindado durante la temporada de vacaciones.

“Está tipificado el delito, y vamos desde ahora, a aplicar sanciones vamos a implementar el operativo en todos los puntos de Acapulco, porque lo que hacen los conductores de las camionetas pechugueras, en vez de llevarse la basura que recolectan al relleno sanitario, agarran y me lo avientan en cualquier punto de la ciudad generando los tiraderos clandestinos”, precisó la primera edil.

En entrevista luego de haber asistido junto a la gobernadora del estado a la presentación de la gala de pirotecnia con la que se cerrará el año 2022 sobre la bahía de Acapulco y 15 municipio más de la entidad, la alcaldesa dijo que ya no se puede seguir en la misma situación, porque la gente al parecer no entiende y la ley me faculta para aplicar las multas, por lo que no le queda de otra está tipificado en el código penal.

Indicó que de manera irresponsable los conductores de camionetas pechugueras tiran la basura de manera irresponsable valiéndoles la limpieza de la ciudad y agregó que está medida de sanciones son para pechugueros que cobran a ciudadanos en negocios y en hoteles por recolectar basura y no la llevan al relleno sanitario en Paso Texca y la avientan en la vía pública complicando posteriormente, la recolección.

López Rodríguez, dijo que se han realizado recorridos de limpieza con grupos de gentes voluntarias para la limpieza de la ciudad, pero hay sitios en donde se levantan los desechos sólidos como el área de Balcones, y en pocos minutos en ese mismo lugar ya estaban arrojadas toneladas de desechos.

Deficiente servicio de recolección agudiza el problema. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

En Acapulco de acuerdo a las propias autoridades del gobierno, se generan diariamente entre 700 a 750 toneladas de basura, este número se incrementa a 800 a 850 durante los días de temporada de vacaciones, fines de semana y puentes largos cuando llegan al destino de playa miles de visitantes nacionales.

Por otro lado, López Rodríguez, recordó que Acapulco tendrá un estado de fuerza de mil 675 elementos de distintas cooperaciones de seguridad pública que mantendrán vigilada la zona turística y las playas ante el alto número de visitantes.

Explicó que, entre los mil 675 elementos, 379 pertenecen a la Guardia Nacional, 472 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que de la Marina estarán recorriendo la costera y las playas 185, mientras que de la policía rural serán 26, policía turística 177, mientras que se suman diez elementos de Movilidad y Transportes, policías estatales 64, viales 140, CAPTA con 22 y Protección Civil con 50 elementos.