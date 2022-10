Van 180 mujeres asesinadas en Guerrero en lo que va del año: Colectivo feminista

Integrantes del Frente Amplio Feminista de Guerrero denunciaron que en la entidad se está mal administrando la información por muerte violenta de mujeres.

En conferencia de prensa en el zócalo de Acapulco Enrique Solano López, Coordinador de Hombres Solidarios por la Igualdad destacó que no hay registros de las muertes en la base de datos en el Banco Nacional de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las mujeres.

“Guerrero no tiene nada en este mes, ¿qué pasa, si hay casos de 3 mujeres asesinadas, trabajan muy lentos? son casos muy representativos de las últimas dos semanas que no están, hay un subregistro esto se tiene que ver porque implica que la Fiscalía lleva un registro en la base de datos de todas las muertes con presunción de feminicidio y muerte violenta y no lo hay por parte del estado”, precisó.

El coordinador del Frente acompañado de Nohemí Cárdenas y Guadalupe Medina destacó que ellos tienes un registro el cual “no es oficial aproximadamente 17 feminicidios en un mes y en lo que va del año van 180 casos en distintas partes del estado”, de los cuáles dijo que los más sonados son en Costa Grande, Costa Chica, Acapulco, y 3, 4 casos en La Montaña y en la región de la Tierra Caliente.

Lamentó que cada día la violencia contra las mujeres es más severa y cruel por la impunidad ya que no hay sanción y castigo de los delitos eso permite a los presuntos agresores y delincuentes tener saña en la muerte con las mujeres.

“Las cámaras de seguridad están fallando no hay registro, no hay investigación, no hay seguimiento, queremos que las dependencias asuman su responsabilidad institucional y su trabajo”.

Finalmente dijo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha dado la confianza a las dependencias pero éstas no han respondido a las exigencias que se tienen en todos los temas para las mujeres en materia de salud, educación e impartición de justicia y autonomía económica.