AMLO se despide de líderes bancarios y destaca logros económicos de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se despidió de los líderes de la banca durante su participación en la clausura de la Convención Bancaria en Acapulco, destacando que a lo largo de su sexenio hubo respeto mutuo entre los banqueros y su gobierno.

"Me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien con respeto y consideró que han sido correspondido; los he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno", expresó el presidente AMLO.

AMLO resume logros económicos de su administración

Al clausurar la 87 Convención Bancaria que se realizó durante dos días en el puerto de Acapulco, López Obrador dijo que algo que le satisface de su administración es que ha logrado sacar de la pobreza a 5 millones de personas.

Asimismo, compartió que en el tema de remesas se han recibido 63 mil 320 millones de dólares durante el sexenio; mientras que la inversión foránea se tiene que hacer un ajuste por estar elevada en 2024.

El Presidente hizo una proyección en graficas de lo que se ha realizado en su administración ante los miembros de la Convención Bancaria en donde puntualizó que después de la pandemia del Covid-19 se logró recuperar 22 millones de trabajadores formales en México.

También destacó que el peso se ha fortalecido durante su gobierno en comparación a otros sexenios en los que la moneda nacinal se devaluó.

Asimismo, señaló que en los últimos días la moneda mexicana ha perdido valor, “no mucho” es un ajuste que beneficia porque estaba ya muy fortalecido, aseguró AMLO.

El presidente López Obrador recomendó a los banqueros elegir a sus gobernantes de manera democrática.