Turisteros piden apoyos económicos al gobierno por cierre de negocios ante Covid-19

Restauranteros y hoteleros de Pie de la Cuesta y zona Tradicional de Acapulco pidieron apoyos económicos al gobierno estatal y municipal para sobrevivir durante la cuarentena que cerrarán sus negocios de forma obligatoria para evitar la propagación del Coronavirus.

Los microempresarios dijeron entender la situación de salud que se vive en el país y el estado, pero pidieron a los ámbitos de gobierno ponerse en su lugar, ya que viven al día con las ventas que tienen en sus negocios y deben pagar sus impuestos. Estado Se mantiene fase uno por Covid-19 en Guerrero: SSA

"Vamos a tener pérdidas económicos y además no vamos a poder pagar a los empleados ni los impuestos, luz, agua y las licencias, no vamos a soportar un mes, necesitamos apoyo de las autoridades", señaló la restaurantera, Magali López de Pie de la Cuesta.

Asimismo, el hotelero Rodrigo Toledo, dijo que su esperanza era la temporada vacacional de Semana Santa, la cual ya no se llevará a cabo debido a la pandemia, porque los turistas no saldrán y no se arriesgarán a enfermerse de COVID - 19.

En la zona tradicional, los prestadores de servicios turísticos pidieron apoyos de empleo temporal y económicos para quienes viven del Turismo de forma directa, por qué no habrá vacacionistas por más de 40 días en este destino de playa.

Cabe mencionar que, ayer miércoles el gobierno municipal anunció de forma obligatoria el cierre de discotecas, restaurantes, cines y plazas comerciales, para evitar la concentración masiva de personas y los contagios de esta enfermedad que afecta las vías respiratorias.